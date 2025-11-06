росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на залізничну інфраструктуру Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей поїзди східного напрямку рухаються зміненими маршрутами із затримками до 5 годин. Постраждалих немає, але пошкодження вплинули на рух поїздів, включаючи рейси до Гусарівки та міжнародні маршрути.
Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками, повідомили віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.
Сьогодні вночі росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад
В Укрзалізниці також зазначили, що "сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура".
"Під ударом Харківщина, де ворог намагається гальмувати сполучення зі Сходом країни, там потяги переведено на альтернативні маршрути, вони продовжують рух. У Чернігівській області були удари по напрямках, важливих для підтримання зв’язку з українською Північчю. На Дніпропетровщині ворог бив по енергетичній інфраструктурі залізниці і по одній зі станцій. Вже зараз там резервні тепловози підтримують рух", - зазначив віцепрем'єр.
Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно - затримками. Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин. Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години
В Укрзалізниці уточнили, що зокрема йдеться про наступні рейси:
- №102 Херсон – Гусарівка;
- №104 Львів – Гусарівка;
- №712 Київ – Гусарівка;
- №92 Одеса – Гусарівка.
Також, за даними УЗ, затримки до 5 годин таких поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя - Перемишль;
- № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляють причіпні вагони Павлоград - Київ;
- № 37/38 Запоріжжя - Київ.
Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.
З ночі, зі слів віцепрем'єра, триває ліквідація наслідків обстрілів.
