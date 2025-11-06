росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються

Через атаку на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками, повідомили віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.

В Укрзалізниці також зазначили, що "сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура".

"Під ударом Харківщина, де ворог намагається гальмувати сполучення зі Сходом країни, там потяги переведено на альтернативні маршрути, вони продовжують рух. У Чернігівській області були удари по напрямках, важливих для підтримання зв’язку з українською Північчю. На Дніпропетровщині ворог бив по енергетичній інфраструктурі залізниці і по одній зі станцій. Вже зараз там резервні тепловози підтримують рух", - зазначив віцепрем'єр.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно - затримками. Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин. Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години