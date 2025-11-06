росія атакувала енергетику у двох областях, графіки відключень до 22 години - Міненерго

росія вчергове атакувала енергетику - у двох областях України, графіки відключень електроенергії сьогодні до 22 години по всій території країни, наразі графіки діють у більшості областей, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні з 08:00 до 22:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на зараз графіки погодинних відключень діють у більшості областей