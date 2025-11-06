росія атакувала енергетику у двох областях, графіки відключень до 22 години - Міненерго
Київ • УНН
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Графіки відключень електроенергії діють по всій Україні з 08:00 до 22:00.
росія вчергове атакувала енергетику - у двох областях України, графіки відключень електроенергії сьогодні до 22 години по всій території країни, наразі графіки діють у більшості областей, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей
Як зазначається, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Сьогодні з 08:00 до 22:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Станом на зараз графіки погодинних відключень діють у більшості областей
Актуальні графіки, як вказано, розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили в Міненерго.
