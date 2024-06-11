Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" і ракети до них

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 15062 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 41991 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 63530 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108839 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133391 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137422 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237003 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170848 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190155 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173000 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 26617 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 22469 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 26278 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 34294 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 40816 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236985 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358399 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374344 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290015 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58474 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75261 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86795 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169872 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172448 перегляди
Актуальне
Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" і ракети до них

Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" і ракети до них

Київ • УНН

 • 111597 перегляди

Естонія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети для відбиття атак росії.

Естонія оголосила про надання Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності типу "Містраль" і ракети до них. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство оборони Естонії.

Деталі

Повідомляється, що Естонія надає Україні в якості військової допомоги зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" і ракети.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокі атаки росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії, і ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Зазначається, що точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.

Раніше Естонія передавала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччиною, Нідерланди, Норвегія та Ісландія), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухпайки.

Доповнення

Німеччина протягом наступних тижнів та місяця поставить в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
hanno-pevkurХанно Певкур
syly-oborony-estoniiСили оборони Естонії
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
mistral-raketaМістраль (ракета)
iris-tIRIS-T
islandiiaІсландія
norvehiiaНорвегія
nimechchynaНімеччина
niderlandyНідерланди
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21