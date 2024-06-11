Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" і ракети до них
Київ • УНН
Естонія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети для відбиття атак росії.
Естонія оголосила про надання Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності типу "Містраль" і ракети до них. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство оборони Естонії.
Деталі
Повідомляється, що Естонія надає Україні в якості військової допомоги зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" і ракети.
"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокі атаки росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії, і ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.
Зазначається, що точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.
Раніше Естонія передавала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччиною, Нідерланди, Норвегія та Ісландія), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та сухпайки.
Доповнення
Німеччина протягом наступних тижнів та місяця поставить в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси.