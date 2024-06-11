Эстония объявила о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности типа "Мистраль" и ракет к ним. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

Детали

Сообщается, что Эстония предоставляет Украине в качестве военной помощи зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа "Мистраль" и ракеты.

"Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить жестокие атаки россии, и в прямых интересах безопасности Эстонии также способствовать этому вместе со своими союзниками. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, не нанося ущерба боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы могли как можно быстрее восстановить необходимые поставки", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Отмечается, что точное количество не разглашается из соображений безопасности.

Ранее Эстония передавала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерланды, Норвегия и Исландия), медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.д.) и сухпайки.

Дополнение

Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.