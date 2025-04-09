Мистраль (ракета)

Украина ведет переговоры с США и европейскими странами о передаче двух-трех новых систем ПВО - Зеленский

Украина ведет переговоры с США и европейскими партнерами о получении 2-3 новых систем противовоздушной обороны в ближайшее время, о чем заявил президент Зеленский во время встречи с министром обороны Германии.