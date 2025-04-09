Мистраль (ракета)

Франция предоставит Украине пакет военной помощи на 2 млрд евро. В него войдут ракеты MILAN и MICA, бронемашины VAB, AMX-10RX,
боеприпасы и прочее.
Эстония поставила Украине ЗРК малого радиуса действия "Мистраль" и ракеты для поддержки ее борьбы с российской агрессией.
Украина ведет переговоры с США и европейскими партнерами о получении 2-3 новых систем противовоздушной обороны в ближайшее время,
о чем заявил президент Зеленский во время встречи с министром обороны Германии.
Эстония предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа "Мистраль" и ракеты для отражения атак россии.