Містраль (ракета)

Франція надасть Україні пакет військової допомоги на 2 млрд євро. До нього увійдуть ракети MILAN і MICA, бронемашини VAB,
AMX-10RX, боєприпаси та інше.
Естонія поставила Україні ЗРК малого радіусу дії "Містраль" і ракети для підтримки її боротьби з російською агресією.
Україна веде переговори зі США та європейськими партнерами про отримання 2-3 нових систем протиповітряної оборони найближчим
часом, про що заявив президент Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Німеччини.
Естонія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети для відбиття атак росії.