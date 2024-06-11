Україна веде переговори із США та європейськими країнами про передачу двох-трьох нових систем ППО - Зеленський
Київ • УНН
Україна веде переговори зі США та європейськими партнерами про отримання 2-3 нових систем протиповітряної оборони найближчим часом, про що заявив президент Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Німеччини.
Україна веде переговори з партнерами зі США та деякими європейськими країнами щодо отримання нових систем протиповітряної оборони. Очікується позитивний результат щодо двох або трьох систем у найближчий час. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відвідання 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН спільно з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає кореспондент УНН.
За словами Зеленського, наразі ведуться переговори з партнерами зі Сполучених Штатів та деякими європейськими країнами про передачу нових систем протиповітряної оборони.
"Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо двох або трьох нових систем (ППО - ред.)", - сказав Зеленський.
Конкретні деталі поки що утримуються в таємниці, оскільки очікується офіційне підтвердження цих рішень.
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