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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ведет переговоры с США и европейскими странами о передаче двух-трех новых систем ПВО - Зеленский

Украина ведет переговоры с США и европейскими странами о передаче двух-трех новых систем ПВО - Зеленский

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 16:33  •  6226 просмотра

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Украина ведет переговоры с США и европейскими партнерами о получении 2-3 новых систем противовоздушной обороны в ближайшее время, о чем заявил президент Зеленский во время встречи с министром обороны Германии.

Украина ведет переговоры с партнерами из США и некоторыми европейскими странами о получении новых систем противовоздушной обороны. Ожидается положительный результат по двум или трем системам в ближайшее время. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает корреспондент УНН.

По словам Зеленского, сейчас ведутся переговоры с партнерами из Соединенных Штатов и некоторыми европейскими странами о передаче новых систем противовоздушной обороны.

"Ожидаем положительный результат в ближайшее время по двум или трем новым системам (ПВО - ред.)", - сказал Зеленский.

Конкретные детали пока что удерживаются в тайне, поскольку ожидается официальное подтверждение этих решений.

Напомним

Эстония объявила о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности типа "Мистраль" и ракеты к ним.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
mistral-raketaМистраль (ракета)
borys-pistoriusБорис Писториус
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
polshaПольша
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