Украина ведет переговоры с США и европейскими странами о передаче двух-трех новых систем ПВО - Зеленский

Украина ведет переговоры с партнерами из США и некоторыми европейскими странами о получении новых систем противовоздушной обороны. Ожидается положительный результат по двум или трем системам в ближайшее время. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает корреспондент УНН.

По словам Зеленского, сейчас ведутся переговоры с партнерами из Соединенных Штатов и некоторыми европейскими странами о передаче новых систем противовоздушной обороны.

"Ожидаем положительный результат в ближайшее время по двум или трем новым системам (ПВО - ред.)", - сказал Зеленский.

Конкретные детали пока что удерживаются в тайне, поскольку ожидается официальное подтверждение этих решений.

Напомним

Эстония объявила о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности типа "Мистраль" и ракеты к ним.