Украина ведет переговоры с США и европейскими странами о передаче двух-трех новых систем ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Украина ведет переговоры с США и европейскими партнерами о получении 2-3 новых систем противовоздушной обороны в ближайшее время, о чем заявил президент Зеленский во время встречи с министром обороны Германии.
Украина ведет переговоры с партнерами из США и некоторыми европейскими странами о получении новых систем противовоздушной обороны. Ожидается положительный результат по двум или трем системам в ближайшее время. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает корреспондент УНН.
По словам Зеленского, сейчас ведутся переговоры с партнерами из Соединенных Штатов и некоторыми европейскими странами о передаче новых систем противовоздушной обороны.
"Ожидаем положительный результат в ближайшее время по двум или трем новым системам (ПВО - ред.)", - сказал Зеленский.
Конкретные детали пока что удерживаются в тайне, поскольку ожидается официальное подтверждение этих решений.
Напомним
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