Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУ
Київ • УНН
Франція планує придбати польські ПЗРК Piorun за програмою SAFE, незважаючи на власне виробництво Mistral. Частина комплексів буде передана Україні для посилення захисту від ворожої авіації.
Уряд Франції має намір придбати партію польських переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun у межах нової європейської програми оборонних кредитів SAFE. Попри наявність власного виробництва комплексів Mistral, Париж зацікавлений у польських аналогах через їхню компактність та високу ефективність, підтверджену в реальних бойових умовах в Україні. Про це пише УНН із посиланням на Defense Express.
Деталі
Згідно з попередніми планами, значна частина замовленого озброєння буде передана Силам оборони України для посилення захисту від ворожої авіації та крилатих ракет.
Закупівля відбуватиметься за рахунок кредитної лінії SAFE, загальний обсяг якої для Франції становить 16,2 мільярда євро. Очікується, що приблизно 70% від загальної кількості придбаних комплексів Piorun поповнять арсенали французької армії, тоді як решта 30% надійде до України як військова допомога.
Такий крок дозволить Франції швидко закрити потреби у мобільних засобах ППО, оскільки польський виробник Mesko демонструє рекордні темпи випуску - близько 1300 ракет на рік, що перевищує показники виробництва Stinger та Mistral разом узятих.
Технічні переваги Piorun над французькими аналогами
Вибір польського комплексу замість вітчизняного Mistral пояснюється насамперед операційною гнучкістю Piorun, який може транспортуватися та застосовуватися однією людиною.
Французький ПЗРК Mistral, хоч і має схожі характеристики ураження, є значно громіздкішим та потребує спеціальної пускової установки або платформи. Натомість Piorun здатний перехоплювати цілі на відстані до 6,5 км та висоті до 4 км, що робить його незамінним інструментом для мобільних вогневих груп у боротьбі з вертольотами та низьколітаючими дронами.
