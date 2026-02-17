Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУ

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 лютого, 17:19 • 10045 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 16632 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 16610 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 28421 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 25446 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 46408 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25915 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29394 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35439 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38143 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
0.8м/с
83%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 21333 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto16 лютого, 13:28 • 29309 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 20757 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16 лютого, 14:49 • 11069 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 10280 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 8780 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 20782 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 28421 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 46408 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 81442 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ґевін Ньюсом
Андрей Пленкович
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 50 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 3918 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 10303 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 21366 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28084 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101

Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУ

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Франція планує придбати польські ПЗРК Piorun за програмою SAFE, незважаючи на власне виробництво Mistral. Частина комплексів буде передана Україні для посилення захисту від ворожої авіації.

Франція планує закупівлю польських ПЗРК Piorun для власних потреб та передачі підрозділам ЗСУ
Фото: PGZ

Уряд Франції має намір придбати партію польських переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun у межах нової європейської програми оборонних кредитів SAFE. Попри наявність власного виробництва комплексів Mistral, Париж зацікавлений у польських аналогах через їхню компактність та високу ефективність, підтверджену в реальних бойових умовах в Україні. Про це пише УНН із посиланням на Defense Express.

Деталі

Згідно з попередніми планами, значна частина замовленого озброєння буде передана Силам оборони України для посилення захисту від ворожої авіації та крилатих ракет.

Закупівля відбуватиметься за рахунок кредитної лінії SAFE, загальний обсяг якої для Франції становить 16,2 мільярда євро. Очікується, що приблизно 70% від загальної кількості придбаних комплексів Piorun поповнять арсенали французької армії, тоді як решта 30% надійде до України як військова допомога.

Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence16.02.26, 23:26 • 1824 перегляди

Такий крок дозволить Франції швидко закрити потреби у мобільних засобах ППО, оскільки польський виробник Mesko демонструє рекордні темпи випуску - близько 1300 ракет на рік, що перевищує показники виробництва Stinger та Mistral разом узятих.

Технічні переваги Piorun над французькими аналогами

Вибір польського комплексу замість вітчизняного Mistral пояснюється насамперед операційною гнучкістю Piorun, який може транспортуватися та застосовуватися однією людиною.

Французький ПЗРК Mistral, хоч і має схожі характеристики ураження, є значно громіздкішим та потребує спеціальної пускової установки або платформи. Натомість Piorun здатний перехоплювати цілі на відстані до 6,5 км та висоті до 4 км, що робить його незамінним інструментом для мобільних вогневих груп у боротьбі з вертольотами та низьколітаючими дронами.

Британія інвестує понад €460 мільйонів у розробку далекобійніх та гіперзвукових ракет13.02.26, 20:18 • 3567 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
FIM-92 Stinger
Збройні сили України
Mistral (ПЗРК)
Франція
Україна