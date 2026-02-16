$43.100.11
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Німеччина
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
The Guardian
Фільм

Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Секретна міжнародна ескадрилья F-16 з ветеранів США та Нідерландів патрулює небо Київщини. Пілоти виявляють та знищують крилаті ракети і дрони, передаючи досвід українським льотчикам.

Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence

Видання Intelligence Online повідомило про створення секретної міжнародної ескадрильї винищувачів F-16, до складу якої увійшли досвідчені пілоти-ветерани зі США та Нідерландів. Спільно з українськими льотчиками іноземні фахівці здійснюють регулярні патрулювання повітряного простору навколо столиці, посилюючи існуючу систему протиповітряної оборони. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією журналістів, міжнародний підрозділ було сформовано в умовах суворої секретності для максимально швидкої інтеграції досвіду НАТО в українські бойові реалії. Ветерани з Нідерландів та Сполучених Штатів мають багаторічний стаж експлуатації F-16 у зонах конфліктів на Близькому Сході та в Афганістані, що дозволяє їм ефективно працювати з високотехнологічними бортовими системами.

Два з чотирьох "Цирконів", 52 з 62 дронів знешкодили під час атаки рф16.02.26, 09:34 • 4790 переглядiв

Основним напрямком їхньої діяльності є виявлення та знищення крилатих ракет типів "Калібр" і Х-101, а також боротьба з масованими атаками ударних дронів під час нічних чергувань.

Умови служби та специфіка підготовки ескадрильї

За інформацією ЗМІ, іноземні пілоти працюють в Україні на основі шестимісячних контрактів із правом їх подальшої пролонгації. Хоча ескадрилья формально не афішується в публічних структурах командування, її внесок вважається критичним для передачі практичних навичок українським екіпажам, які лише нещодавно опанували цей тип авіації.

Участь західних професіоналів дозволяє Повітряним силам використовувати повний спектр можливостей F-16, зокрема складні алгоритми перехоплення цілей у нічних умовах та за інтенсивного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Спецпідрозділ ГУР знищив "Панцир", радар і бойовий катер росіян в окупованому Криму16.02.26, 18:28 • 2074 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
НАТО
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Україна
F-16 Fighting Falcon