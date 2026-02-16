Спецпідрозділ ГУР знищив "Панцир", радар і бойовий катер росіян в окупованому Криму
Київ • УНН
Як зазначили у розвідці, українські бійці продовжують системно знищувати елементи оборони зс рф на півострові. Цього разу під удари потрапили зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційна станція та бойовий катер російських військ.
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" протягом минулого тижня уразив низку цінних зразків російської військової техніки на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.
Деталі
За інформацією ГУР, у результаті операції було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "панцирь-с1", радіолокаційну систему "нєбо-у", а також десантний катер проєкту 02510 "БК-16".
У розвідці наголосили, що знищена техніка, вартість якої оцінюється у мільйони доларів, перетворена на металобрухт завдяки професійним діям українських воєнних розвідників.
У ГУР також оприлюднили відео з моментами ураження російської техніки та підкреслили, що збройна боротьба за звільнення тимчасово окупованих територій України триває.
Нагадаємо
Українська розвідка оприлюднила інформацію про 39 підприємств концерну "Калашніков", частина з яких досі не під санкціями. Ці компанії виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані боєприпаси та інше військове обладнання.