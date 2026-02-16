$43.100.11
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 13397 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 15287 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 33687 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 22899 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 27686 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34173 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36790 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 75504 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 49230 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Публікації
Спецпідрозділ ГУР знищив "Панцир", радар і бойовий катер росіян в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Як зазначили у розвідці, українські бійці продовжують системно знищувати елементи оборони зс рф на півострові. Цього разу під удари потрапили зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційна станція та бойовий катер російських військ.

Спецпідрозділ ГУР знищив "Панцир", радар і бойовий катер росіян в окупованому Криму

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" протягом минулого тижня уразив низку цінних зразків російської військової техніки на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у розвідці, українські бійці продовжують системно знищувати елементи оборони зс рф на півострові. Цього разу під удари потрапили зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційна станція та бойовий катер російських військ.

За інформацією ГУР, у результаті операції було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "панцирь-с1", радіолокаційну систему "нєбо-у", а також десантний катер проєкту 02510 "БК-16". 

"Примари" ГУР успішно знищили російські системи ППО та інші військові об'єкти в Криму26.12.25, 14:52 • 3307 переглядiв

У розвідці наголосили, що знищена техніка, вартість якої оцінюється у мільйони доларів, перетворена на металобрухт завдяки професійним діям українських воєнних розвідників.

У ГУР також оприлюднили відео з моментами ураження російської техніки та підкреслили, що збройна боротьба за звільнення тимчасово окупованих територій України триває.

Нагадаємо

Українська розвідка оприлюднила інформацію про 39 підприємств концерну "Калашніков", частина з яких досі не під санкціями. Ці компанії виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані боєприпаси та інше військове обладнання.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Ракетний комплекс "Панцир"
Крим