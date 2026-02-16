Спецподразделение ГУР уничтожило "Панцирь", радар и боевой катер россиян в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Как отметили в разведке, украинские бойцы продолжают системно уничтожать элементы обороны вс рф на полуострове. На этот раз под удары попали зенитно-ракетный комплекс, радиолокационная станция и боевой катер российских войск.
Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Призраки" в течение прошлой недели поразило ряд ценных образцов российской военной техники на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.
Детали
По информации ГУР, в результате операции был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная система "Небо-У", а также десантный катер проекта 02510 "БК-16".
В разведке подчеркнули, что уничтоженная техника, стоимость которой оценивается в миллионы долларов, превращена в металлолом благодаря профессиональным действиям украинских военных разведчиков.
В ГУР также обнародовали видео с моментами поражения российской техники и подчеркнули, что вооруженная борьба за освобождение временно оккупированных территорий Украины продолжается.
Напомним
Украинская разведка обнародовала информацию о 39 предприятиях концерна "Калашников", часть из которых до сих пор не под санкциями. Эти компании производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые боеприпасы и другое военное оборудование.