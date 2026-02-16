$43.100.11
14:18 • 3536 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 13683 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 15514 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 34033 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 23039 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27750 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34216 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36817 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 75617 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 49248 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Спецподразделение ГУР уничтожило "Панцирь", радар и боевой катер россиян в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Как отметили в разведке, украинские бойцы продолжают системно уничтожать элементы обороны вс рф на полуострове. На этот раз под удары попали зенитно-ракетный комплекс, радиолокационная станция и боевой катер российских войск.

Спецподразделение ГУР уничтожило "Панцирь", радар и боевой катер россиян в оккупированном Крыму

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Призраки" в течение прошлой недели поразило ряд ценных образцов российской военной техники на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

Как отметили в разведке, украинские бойцы продолжают системно уничтожать элементы обороны вс рф на полуострове. На этот раз под удары попали зенитно-ракетный комплекс, радиолокационная станция и боевой катер российских войск.

По информации ГУР, в результате операции был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная система "Небо-У", а также десантный катер проекта 02510 "БК-16". 

"Призраки" ГУР успешно уничтожили российские системы ПВО и другие военные объекты в Крыму26.12.25, 14:52 • 3307 просмотров

В разведке подчеркнули, что уничтоженная техника, стоимость которой оценивается в миллионы долларов, превращена в металлолом благодаря профессиональным действиям украинских военных разведчиков.

В ГУР также обнародовали видео с моментами поражения российской техники и подчеркнули, что вооруженная борьба за освобождение временно оккупированных территорий Украины продолжается.

Напомним

Украинская разведка обнародовала информацию о 39 предприятиях концерна "Калашников", часть из которых до сих пор не под санкциями. Эти компании производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые боеприпасы и другое военное оборудование.

