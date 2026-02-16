У ГУР розкрили понад 30 підприємств "Калашнікова", які досі уникали санкцій

$43.100.11
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
13:44 • 6004 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
12:57 • 11109 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
11:42 • 27008 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 20033 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 26111 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 33233 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36130 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 72923 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 11:51 • 48892 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ
16 лютого, 05:24
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі
16 лютого, 05:36
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження
16 лютого, 06:36
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - AP
16 лютого, 07:18
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негоду
16 лютого, 08:28
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження
14:10
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
13:44 • 6008 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
11:42 • 27008 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 14:11 • 72923 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25
13 лютого, 11:25 • 122963 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Музикант
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Львів
Дніпропетровська область
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта
13:26
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
16 лютого, 01:45
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
ChatGPT

У ГУР розкрили понад 30 підприємств "Калашнікова", які досі уникали санкцій

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Українська розвідка оприлюднила інформацію про 39 підприємств концерну "Калашніков", частина з яких досі не під санкціями. Ці компанії виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані боєприпаси та інше військове обладнання.

У ГУР розкрили понад 30 підприємств "Калашнікова", які досі уникали санкцій

Українська воєнна розвідка через портал War&Sanctions оприлюднила детальну інформацію про 39 підприємств, що входять до складу російського концерну "Калашніков". Таким чином розвідники розкрили структуру та роботу цих компаній, частина з яких досі не перебуває під санкціями попри їхню роль у ВПК рф, повідомляє УНН.

Деталі

За даними ГУР, підприємства холдингу виготовляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані артилерійські боєприпаси, швидкісні десантні катери, спорядження для армії рф, а також верстати для інших оборонних заводів. Тобто концерн забезпечує не один напрям, а цілу інфраструктуру військового виробництва.

Водночас майже половина компаній, що входять до структури "Калашнікова", досі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції.

Серед таких підприємств — ТОВ "КБ "ЛУГГАР"", яке розробляє тепловізійні приціли та лазерні далекоміри, промисловий кластер "Калашніков", де виробляють стрілецьку зброю, спецтехніку, одяг і спорядження для спецпідрозділів, а також навчальний центр "Академія Калашніков", що готує фахівців з робототехніки, штучного інтелекту й розробки та модернізації БпЛА для потреб концерну.

Концерн "Калашніков" став шостим холдингом держкорпорації "Ростєх", який ГУР внесло до розділу ВПК агресора на порталі War&Sanctions. Загалом на платформі вже оприлюднено дані майже про 500 підприємств "Ростєху" з повним масивом інформації, необхідної для внесення їх до санкційних списків і стоп-листів відповідального бізнесу.

У розвідці наголошують: російський військово-промисловий комплекс має бути повністю ізольований від світових ринків, технологій, фінансів та ланцюгів постачання.

Нагадаємо

Наприкінці квітня 2025 року ГУР опублікувало інформацію про 243 підприємства корпорації "ростєх", які постачають зброю для армії рф. Це допоможе ускладнити ланцюжки постачання та зменшити виробництво техніки.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніЕкономіка
ШІ (штучний інтелект)
Санкції
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України