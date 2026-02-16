У ГУР розкрили понад 30 підприємств "Калашнікова", які досі уникали санкцій
Київ • УНН
Українська розвідка оприлюднила інформацію про 39 підприємств концерну "Калашніков", частина з яких досі не під санкціями. Ці компанії виробляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані боєприпаси та інше військове обладнання.
Українська воєнна розвідка через портал War&Sanctions оприлюднила детальну інформацію про 39 підприємств, що входять до складу російського концерну "Калашніков". Таким чином розвідники розкрили структуру та роботу цих компаній, частина з яких досі не перебуває під санкціями попри їхню роль у ВПК рф, повідомляє УНН.
Деталі
За даними ГУР, підприємства холдингу виготовляють розвідувальні та ударні безпілотники, керовані артилерійські боєприпаси, швидкісні десантні катери, спорядження для армії рф, а також верстати для інших оборонних заводів. Тобто концерн забезпечує не один напрям, а цілу інфраструктуру військового виробництва.
Водночас майже половина компаній, що входять до структури "Калашнікова", досі не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції.
Серед таких підприємств — ТОВ "КБ "ЛУГГАР"", яке розробляє тепловізійні приціли та лазерні далекоміри, промисловий кластер "Калашніков", де виробляють стрілецьку зброю, спецтехніку, одяг і спорядження для спецпідрозділів, а також навчальний центр "Академія Калашніков", що готує фахівців з робототехніки, штучного інтелекту й розробки та модернізації БпЛА для потреб концерну.
Концерн "Калашніков" став шостим холдингом держкорпорації "Ростєх", який ГУР внесло до розділу ВПК агресора на порталі War&Sanctions. Загалом на платформі вже оприлюднено дані майже про 500 підприємств "Ростєху" з повним масивом інформації, необхідної для внесення їх до санкційних списків і стоп-листів відповідального бізнесу.
У розвідці наголошують: російський військово-промисловий комплекс має бути повністю ізольований від світових ринків, технологій, фінансів та ланцюгів постачання.
Нагадаємо
Наприкінці квітня 2025 року ГУР опублікувало інформацію про 243 підприємства корпорації "ростєх", які постачають зброю для армії рф. Це допоможе ускладнити ланцюжки постачання та зменшити виробництво техніки.