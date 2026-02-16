В ГУР раскрыли более 30 предприятий "Калашникова", которые до сих пор избегали санкций

$43.100.11
51.130.09
ukenru
14:18 • 2290 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 11554 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 13742 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 31435 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 21991 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27267 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 33890 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36564 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 74759 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 49092 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
74%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto16 февраля, 06:36 • 26249 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 23941 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 21590 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 10566 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 14163 просмотра
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 6750 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 11536 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 31411 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 74752 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 124657 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Швейцария
Франция
Реклама
УНН Lite
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 10610 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 24659 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 28535 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 36437 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 34599 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Х-101

В ГУР раскрыли более 30 предприятий "Калашникова", которые до сих пор избегали санкций

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

Украинская разведка обнародовала информацию о 39 предприятиях концерна "Калашников", часть из которых до сих пор не под санкциями. Эти компании производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые боеприпасы и другое военное оборудование.

В ГУР раскрыли более 30 предприятий "Калашникова", которые до сих пор избегали санкций

Украинская военная разведка через портал War&Sanctions обнародовала подробную информацию о 39 предприятиях, входящих в состав российского концерна "Калашников". Таким образом разведчики раскрыли структуру и работу этих компаний, часть из которых до сих пор не находится под санкциями, несмотря на их роль в ВПК РФ, сообщает УНН.

Детали

По данным ГУР, предприятия холдинга производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, снаряжение для армии РФ, а также станки для других оборонных заводов. То есть концерн обеспечивает не одно направление, а целую инфраструктуру военного производства.

В то же время почти половина компаний, входящих в структуру "Калашникова", до сих пор не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции.

Среди таких предприятий — ООО "КБ "ЛУГГАР"", которое разрабатывает тепловизионные прицелы и лазерные дальномеры, промышленный кластер "Калашников", где производят стрелковое оружие, спецтехнику, одежду и снаряжение для спецподразделений, а также учебный центр "Академия Калашников", готовящий специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту и разработке и модернизации БПЛА для нужд концерна.

Концерн "Калашников" стал шестым холдингом госкорпорации "Ростех", который ГУР внесло в раздел ВПК агрессора на портале War&Sanctions. Всего на платформе уже обнародованы данные почти о 500 предприятиях "Ростеха" с полным массивом информации, необходимой для внесения их в санкционные списки и стоп-листы ответственного бизнеса.

В разведке подчеркивают: российский военно-промышленный комплекс должен быть полностью изолирован от мировых рынков, технологий, финансов и цепочек поставок.

Напомним

В конце апреля 2025 года ГУР опубликовало информацию о 243 предприятиях корпорации "Ростех", которые поставляют оружие для армии РФ. Это поможет усложнить цепочки поставок и уменьшить производство техники.

Александра Василенко

Война в УкраинеЭкономика
ИИ (искусственный интеллект)
Санкции
Война в Украине
Главное управление разведки Украины