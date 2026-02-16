В ГУР раскрыли более 30 предприятий "Калашникова", которые до сих пор избегали санкций
Киев • УНН
Украинская разведка обнародовала информацию о 39 предприятиях концерна "Калашников", часть из которых до сих пор не под санкциями. Эти компании производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые боеприпасы и другое военное оборудование.
Украинская военная разведка через портал War&Sanctions обнародовала подробную информацию о 39 предприятиях, входящих в состав российского концерна "Калашников". Таким образом разведчики раскрыли структуру и работу этих компаний, часть из которых до сих пор не находится под санкциями, несмотря на их роль в ВПК РФ, сообщает УНН.
Детали
По данным ГУР, предприятия холдинга производят разведывательные и ударные беспилотники, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, снаряжение для армии РФ, а также станки для других оборонных заводов. То есть концерн обеспечивает не одно направление, а целую инфраструктуру военного производства.
В то же время почти половина компаний, входящих в структуру "Калашникова", до сих пор не находятся под санкциями ни одной страны санкционной коалиции.
Среди таких предприятий — ООО "КБ "ЛУГГАР"", которое разрабатывает тепловизионные прицелы и лазерные дальномеры, промышленный кластер "Калашников", где производят стрелковое оружие, спецтехнику, одежду и снаряжение для спецподразделений, а также учебный центр "Академия Калашников", готовящий специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту и разработке и модернизации БПЛА для нужд концерна.
Концерн "Калашников" стал шестым холдингом госкорпорации "Ростех", который ГУР внесло в раздел ВПК агрессора на портале War&Sanctions. Всего на платформе уже обнародованы данные почти о 500 предприятиях "Ростеха" с полным массивом информации, необходимой для внесения их в санкционные списки и стоп-листы ответственного бизнеса.
В разведке подчеркивают: российский военно-промышленный комплекс должен быть полностью изолирован от мировых рынков, технологий, финансов и цепочек поставок.
Напомним
В конце апреля 2025 года ГУР опубликовало информацию о 243 предприятиях корпорации "Ростех", которые поставляют оружие для армии РФ. Это поможет усложнить цепочки поставок и уменьшить производство техники.