ГУР оприлюднило дані про 243 підприємства "ростєх", які забезпечують армію рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інформацію про 243 російські підприємства, що входять до корпорації "ростєх", які відіграють ключову роль у забезпеченні армії-агресора засобами ведення війни проти України, на порталі War&Sanctions, пише УНН.

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"Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions публікує детальну інформацію про 243 підприємства, що входять до складу трьох найнебезпечніших холдингів російської державної корпорації "ростєх". Підприємства "ростєху", на які припадає понад половина всього виробництва озброєння та військової техніки в росії, відіграють ключову роль у забезпеченні армії-агресоразасобами ведення війни проти України", - ідеться у повідомленні ГУР у соцмережах.

В оновленні порталу, як повідомляється, ідеться про:

холдинг високоточні комплекси, до складу якого входять підприємства, що розробляють і виробляють такі системи, як ОТРК "іскандер-м", аеробалістичні ракети Х-47М2 "кінжал", ЗРК "панцирь-с", а також бронетехніку та кориговані боєприпаси "краснополь";

об’єднана авіабудівельна корпорація, що охоплює всі ключові російські літакобудівні підприємства, що випускають, модернізують та обслуговують багатоцільові винищувачі СУ і МіГ, стратегічні бомбардувальники Тута військово-транспортні літаки Іл та інші;

об’єднана двигунобудівна корпорація, яка об’єднує 78 підприємств, що займаються розробкою та виробництвом двигунів для ракетного озброєння, авіації та військово-морських суден.

"Новий розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі ростєху, а також інформацію про застосовані щодо них санкції, обладнання, що ними використовується, а також схему зв’язків та підпорядкування", - зазначили у ГУР.

"Відповідальний бізнес може використовувати опубліковану інформацію для перевірки своїх контрагентів на причетність до ростєху та ухвалювати рішення про припинення співпраці з ними", - наголосили в ГУР.

Завдяки цьому, разом із синхронізацією санкцій країн-партнерів, як повідомляється, ускладняться ланцюжки постачання та зменшаться темпи виробництва російської військової техніки. Також стане неможливим використання непідсанкційних структур ростєху для обходу міжнародних обмежень, зазначили у ГУР.

"Це призведе до зменшення можливостей росії та її союзників у створенні нових видів озброєнь і участі в міжнародних коопераціях. Крім того, скорочення прибутків ростєху вплине на його здатність виготовляти та модернізувати озброєння", - вказали у розвідці.

ГУР МО України, як повідомляється, продовжує роботу з ізолювання російського ВПК від світових ринків та обмеження ланцюжків його постачання.

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