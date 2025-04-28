ГУР оприлюднило дані про 243 підприємства "ростєх", які забезпечують армію рф

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив
05:58 • 22989 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

27 квітня, 19:17 • 26554 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Ексклюзив
27 квітня, 16:20 • 33166 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 61682 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 109638 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 94790 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 68689 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 139449 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 67534 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 52640 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
28%
761 мм
Популярнi новини

Військові показали, як дрони прикордонників нищать ворожі склади БК та техніку окупантів

28 квітня, 01:26 • 16408 перегляди

кремль підриває зусилля Трампа зі встановлення тривалого миру - ISW

28 квітня, 01:50 • 13950 перегляди

Нетаньяху закликав демонтувати всю ядерну інфраструктуру Ірану

28 квітня, 02:08 • 15832 перегляди

У російському брянську одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА, палали авто та житловий будинок - росЗМІ

03:17 • 19431 перегляди

Іноземні миротворці в Україні: у Британії попередили про ризик судових позовів від рф стосовно прав людини - The Telegraph

04:19 • 20778 перегляди
Публікації

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

05:58 • 22998 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 139458 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 116241 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 144675 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 194684 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Руслан Кравченко

Біньямін Нетаньяху

Іван Федоров

Скотт Бессент

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

08:46 • 682 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 109654 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 44918 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 80187 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 70803 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Ракетний комплекс "Панцир"

Нафта марки Brent

Telegram

Х-47М2 «Кинджал»

ГУР оприлюднило дані про 243 підприємства "ростєх", які забезпечують армію рф

Київ • УНН

 • 1888 перегляди

ГУР опублікувало інформацію про 243 підприємства корпорації "ростєх", які постачають зброю для армії рф. Це допоможе ускладнити ланцюжки постачання та зменшити виробництво техніки.

ГУР оприлюднило дані про 243 підприємства "ростєх", які забезпечують армію рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інформацію про 243 російські підприємства, що входять до корпорації "ростєх", які відіграють ключову роль у забезпеченні армії-агресора засобами ведення війни проти України, на порталі War&Sanctions, пише УНН.

Деталі

"Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions публікує детальну інформацію про 243 підприємства, що входять до складу трьох найнебезпечніших холдингів російської державної корпорації "ростєх". Підприємства "ростєху", на які припадає понад половина всього виробництва озброєння та військової техніки в росії, відіграють ключову роль у забезпеченні армії-агресоразасобами ведення війни проти України", - ідеться у повідомленні ГУР у соцмережах.

В оновленні порталу, як повідомляється, ідеться про:

  • холдинг високоточні комплекси, до складу якого входять підприємства, що розробляють і виробляють такі системи, як ОТРК "іскандер-м", аеробалістичні ракети Х-47М2 "кінжал", ЗРК "панцирь-с", а також бронетехніку та кориговані боєприпаси "краснополь";
    • об’єднана авіабудівельна корпорація, що охоплює всі ключові російські літакобудівні підприємства, що випускають, модернізують та обслуговують багатоцільові винищувачі СУ і МіГ, стратегічні бомбардувальники Тута військово-транспортні літаки Іл та інші;
      • об’єднана двигунобудівна корпорація, яка об’єднує 78 підприємств, що займаються розробкою та виробництвом двигунів для ракетного озброєння, авіації та військово-морських суден.

        "Новий розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі ростєху, а також інформацію про застосовані щодо них санкції, обладнання, що ними використовується, а також схему зв’язків та підпорядкування", - зазначили у ГУР.

        "Відповідальний бізнес може використовувати опубліковану інформацію для перевірки своїх контрагентів на причетність до ростєху та ухвалювати рішення про припинення співпраці з ними", - наголосили в ГУР.

        Завдяки цьому, разом із синхронізацією санкцій країн-партнерів, як повідомляється, ускладняться ланцюжки постачання та зменшаться темпи виробництва російської військової техніки. Також стане неможливим використання непідсанкційних структур ростєху для обходу міжнародних обмежень, зазначили у ГУР.

        "Це призведе до зменшення можливостей росії та її союзників у створенні нових видів озброєнь і участі в міжнародних коопераціях. Крім того, скорочення прибутків ростєху вплине на його здатність виготовляти та модернізувати озброєння", - вказали у розвідці.

        ГУР МО України, як повідомляється, продовжує роботу з ізолювання російського ВПК від світових ринків та обмеження ланцюжків його постачання.

        ГУР про виробництво росією ракет: через обхід санкцій та контрабанду певний рівень все ж зберігається26.07.24, 16:30 • 24344 перегляди

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ВійнаНовини Світу
        Міністерство оборони України
        Х-47М2 «Кинджал»
        Ракетний комплекс "Панцир"
        9K720 Iskander
        Україна
        Brent
        $65.87
        Bitcoin
        $94,698.80
        S&P 500
        $5,515.95
        Tesla
        $285.47
        Газ TTF
        $32.40
        Золото
        $3,297.35
        Ethereum
        $1,804.67