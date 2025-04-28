ГУР обнародовало данные о 243 предприятиях "ростех", которые обеспечивают армию рф

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о 243 российских предприятиях, входящих в корпорацию "ростех", которые играют ключевую роль в обеспечении армии-агрессора средствами ведения войны против Украины, на портале War&Sanctions, пишет УНН.

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"Главное управление разведки на портале War&Sanctions публикует подробную информацию о 243 предприятиях, входящих в состав трех самых опасных холдингов российской государственной корпорации "ростех". Предприятия "ростеха", на которые приходится более половины всего производства вооружения и военной техники в россии, играют ключевую роль в обеспечении армии-агрессора средствами ведения войны против Украины", - говорится в сообщении ГУР в соцсетях.

В обновлении портала, как сообщается, говорится о:

холдинг высокоточные комплексы, в состав которого входят предприятия, разрабатывающие и производящие такие системы, как ОТРК "искандер-м", аэробаллистические ракеты Х-47М2 "кинжал", ЗРК "панцирь-с", а также бронетехнику и корректируемые боеприпасы "краснополь";

объединенная авиастроительная корпорация, охватывающая все ключевые российские самолетостроительные предприятия, выпускающие, модернизирующие и обслуживающие многоцелевые истребители СУ и МиГ, стратегические бомбардировщики Ту и военно-транспортные самолеты Ил и другие;

объединенная двигателестроительная корпорация, объединяющая 78 предприятий, занимающихся разработкой и производством двигателей для ракетного вооружения, авиации и военно-морских судов.

"Новый раздел содержит идентификационные данные предприятий, их функции в структуре ростеха, а также информацию о примененных к ним санкциях, используемом ими оборудовании, а также схему связей и подчинения", - отметили в ГУР.

"Ответственный бизнес может использовать опубликованную информацию для проверки своих контрагентов на причастность к ростеху и принимать решение о прекращении сотрудничества с ними", - подчеркнули в ГУР.

Благодаря этому, вместе с синхронизацией санкций стран-партнеров, как сообщается, усложнятся цепочки поставок и уменьшатся темпы производства российской военной техники. Также станет невозможным использование неподсанкционных структур ростеха для обхода международных ограничений, отметили в ГУР.

"Это приведет к уменьшению возможностей россии и ее союзников в создании новых видов вооружений и участии в международных кооперациях. Кроме того, сокращение прибылей ростеха повлияет на его способность изготавливать и модернизировать вооружение", - указали в разведке.

ГУР МО Украины, как сообщается, продолжает работу по изоляции российского ВПК от мировых рынков и ограничению цепочек его поставок.

ГУР о производстве россией ракет: из-за обхода санкций и контрабанды определенный уровень все же сохраняется