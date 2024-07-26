Санкции западных стран против россии и украинские санкции в виде "хлопка" имеют свой долговременный эффект для военной экономики агрессора, но производство ракет продолжается в определенном уровне, из-за контрабанды. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается экономики россии и ее производства - санкции работают, как экономические от наших партнеров, так и от грохота и хлопка. Мы не подтверждаем и не опровергаем, что и откуда летит. Там пылает и пылает на военных объектах, в результате, подчеркиваю, геноцидной войны России против Украины. Это имеет свой долговременный эффект для военной экономики агрессора, речь идет об обеспечении оккупационных сил и их финансирования, - говорит Юсов.

По словам Юсова, враг пытается мобилизовать все возможное для обеспечения сил вторжения, но это не везде имеет успех.

Если мы говорим о производстве современной бронетехники, то здесь ставка ставится на модернизированные и расконсервированные старые образцы. Что касается ракет, то из-за обхода санкционной политики и контрабанды, можем констатировать, что определенный уровень производства сохраняется, - добавил он.

Напомним

Руководители Минфина восьми стран ЕС уверены, что рф врет о силе своей экономики, а западные санкции на самом деле ударили по ее военной машине.