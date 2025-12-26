"Призраки" ГУР успешно уничтожили российские системы ПВО и другие военные объекты в Крыму
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества провело успешную операцию в оккупированном Крыму. Уничтожен ряд дорогостоящих систем ПВО и других военных объектов оккупантов.
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества Христова снова наведались во временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков
Успешно поражены:
- пусковая установка комплекса С-300В;
- радиолокационная система РСП-6М2;
- командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";
- станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".
Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали двое российских оккупантов
14 декабря спецподразделение ГУР МО Украины провело успешную операцию во временно оккупированном Крыму и сумело обезвредить важные радиолокационные системы россиян.