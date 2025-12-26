$41.930.22
3414 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
14165 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
12420 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10975 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
14333 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
17338 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
32192 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
16488 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
30252 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
26 декабря, 06:47 • 15930 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Призраки" ГУР успешно уничтожили российские системы ПВО и другие военные объекты в Крыму

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества провело успешную операцию в оккупированном Крыму. Уничтожен ряд дорогостоящих систем ПВО и других военных объектов оккупантов.

"Призраки" ГУР успешно уничтожили российские системы ПВО и другие военные объекты в Крыму

Накануне Рождества спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" провело успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив ряд дорогостоящих систем противовоздушной обороны и других военных объектов российских оккупантов. Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества Христова снова наведались во временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков

- говорится в сообщении.

Успешно поражены:

  • пусковая установка комплекса С-300В;
    • радиолокационная система РСП-6М2;
      • командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3";
        • станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".

          Также охотники ГУР нанесли удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой шастали двое российских оккупантов

          - добавили в разведке.

          Напомним

          14 декабря спецподразделение ГУР МО Украины провело успешную операцию во временно оккупированном Крыму и сумело обезвредить важные радиолокационные системы россиян.

          Ольга Розгон

          Война в Украине
          Техника
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Главное управление разведки Украины
          Ракетная система С-300
          Крым