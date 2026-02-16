Два з чотирьох "Цирконів", 52 з 62 дронів знешкодили під час атаки рф

росія вночі вдарила по Україні чотирма ракетами "Циркон", однією балістичною ракетою і однією Х-31П, а також 62 дронами, збито або придушено два "Циркони" і 52 безпілотники, інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 лютого (з 18:00 15 лютого) ворог атакував чотирма протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької обл., а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється - повідомили у Повітряних силах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Половина з 235 боїв на фронті припала на три напрямки - карта від Генштабу