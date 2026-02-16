$43.100.11
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 13694 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 21034 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 44548 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 41548 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 34626 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 32425 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 72573 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 51764 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 46185 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Два з чотирьох "Цирконів", 52 з 62 дронів знешкодили під час атаки рф

Київ • УНН

 • 162 перегляди

росія атакувала Україну чотирма ракетами "Циркон", однією балістичною ракетою, однією Х-31П та 62 дронами. Збито два "Циркони" та 52 безпілотники; інформація щодо трьох ракет уточнюється.

Два з чотирьох "Цирконів", 52 з 62 дронів знешкодили під час атаки рф

росія вночі вдарила по Україні чотирма ракетами "Циркон", однією балістичною ракетою і однією Х-31П, а також 62 дронами, збито або придушено два "Циркони" і 52 безпілотники, інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 лютого (з 18:00 15 лютого) ворог атакував чотирма протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької обл., а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється

- повідомили у Повітряних силах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Половина з 235 боїв на фронті припала на три напрямки - карта від Генштабу16.02.26, 08:53 • 1226 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна