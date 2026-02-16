Два из четырех "Цирконов", 52 из 62 дронов обезвредили во время атаки рф

россия ночью ударила по Украине четырьмя ракетами "Циркон", одной баллистической ракетой и одной Х-31П, а также 62 дронами, сбиты или подавлены два "Циркона" и 52 беспилотника, информация по трем вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 февраля (с 18:00 15 февраля) враг атаковал четырьмя противокорабельными ракетами Циркон с ВОТ АР Крым, баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл., управляемой авиационной ракетой Х-31П с ВОТ Запорожской обл., а также 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 40 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Информация по трем вражеским ракетам уточняется - сообщили в Воздушных силах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

