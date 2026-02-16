$43.100.11
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 14578 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 21811 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 45776 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 42110 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 34880 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 32620 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 72686 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 51828 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46269 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Два из четырех "Цирконов", 52 из 62 дронов обезвредили во время атаки рф

Киев • УНН

 • 1396 просмотра

россия атаковала Украину четырьмя ракетами "Циркон", одной баллистической ракетой, одной Х-31П и 62 дронами. Обезвредили два "Циркона" и 52 беспилотника; информация по трем ракетам уточняется.

Два из четырех "Цирконов", 52 из 62 дронов обезвредили во время атаки рф

россия ночью ударила по Украине четырьмя ракетами "Циркон", одной баллистической ракетой и одной Х-31П, а также 62 дронами, сбиты или подавлены два "Циркона" и 52 беспилотника, информация по трем вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 февраля (с 18:00 15 февраля) враг атаковал четырьмя противокорабельными ракетами Циркон с ВОТ АР Крым, баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл., управляемой авиационной ракетой Х-31П с ВОТ Запорожской обл., а также 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 40 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Информация по трем вражеским ракетам уточняется

- сообщили в Воздушных силах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Половина из 235 боев на фронте пришлась на три направления - карта от Генштаба16.02.26, 08:53 • 1378 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина