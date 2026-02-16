Половина из 235 боев на фронте пришлась на три направления - карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло 235 боевых столкновений, половина из которых пришлась на Покровское, Гуляйпольское и Константиновское направления. Противник нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, использовав 4757 дронов-камикадзе.
Половина из 235 боев на фронте за прошедшие сутки пришлась на Покровское, Гуляйпольское и Константиновское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 16 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Силы обороны продолжают отбивать попытки оккупантов продвигаться, разбивают планы и наносят врагу значительные потери на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 4757 дронов-камикадзе и совершил 3387 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 121 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоукраинка, Великомихайловка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Зализничное, Долинка, Григоровка, Заречное, Юльевка, Малиновка, Горькое и Голубое. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один важный объект противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 143 обстрела, из которых четыре - с применением РСЗО. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Волчанские Хутора и Охримовка.
На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Дружелюбовка и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Дроновки.
На Краматорском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Николайполье, Новопавловка, Степановка и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Затишок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и Сергеевка.
На Александровском направлении противник атаковал 21 раз. Пытался продвинуться в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки, Нового Запорожья, Злагоды и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Зализничного, Староукраинки, Зеленого и Криничного.
На Ореховском направлении агрессор проводил активные наступательные действия в направлениях Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков.
На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
