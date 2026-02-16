Половина из 235 боев на фронте пришлась на три направления - карта от Генштаба

Половина из 235 боев на фронте за прошедшие сутки пришлась на Покровское, Гуляйпольское и Константиновское направления, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 16 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны продолжают отбивать попытки оккупантов продвигаться, разбивают планы и наносят врагу значительные потери на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 4757 дронов-камикадзе и совершил 3387 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 121 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоукраинка, Великомихайловка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Зализничное, Долинка, Григоровка, Заречное, Юльевка, Малиновка, Горькое и Голубое. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 143 обстрела, из которых четыре - с применением РСЗО. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Николайполье, Новопавловка, Степановка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Затишок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал, Дачное и Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал 21 раз. Пытался продвинуться в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки, Нового Запорожья, Злагоды и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Зализничного, Староукраинки, Зеленого и Криничного.

На Ореховском направлении агрессор проводил активные наступательные действия в направлениях Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков.

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили 601 беспилотник за сутки на фронте