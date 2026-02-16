$43.100.11
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Половина з 235 боїв на фронті припала на три напрямки - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень, половина з яких припала на Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський напрямки. Противник завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, використавши 4757 дронів-камікадзе.

Половина з 235 боїв на фронті припала на три напрямки - карта від Генштабу

Половина з 235 боїв на фронті минулої доби припала на Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський напрямки, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони продовжують відбивати спроби окупантів просуватися, розбивають плани та завдають ворогу значних втрат на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4757 дронів-камікадзе та здійснив 3387 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоукраїнка, Великомихайлівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Долинка, Григорівка, Зарічне, Юльївка, Малинівка, Гірке та Блакитне. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один важливий об’єкт противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 143 обстріли, з яких чотири - із застосуванням РСЗВ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз. Намагався просунутися у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного.

На Оріхівському напрямку агресор проводив активні наступальні дії у напрямках Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 601 безпілотник протягом доби на фронті16.02.26, 08:00 • 1704 перегляди

Юлія Шрамко

