ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 601 безпілотник протягом доби на фронті
Київ • УНН
Протягом доби ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 601 безпілотник. Також виведено з ладу 26 артилерійських систем та 169 одиниць автомобільної техніки.
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив свіжі дані про втрати російських загарбників. Протягом доби українські захисники відмінусували 1180 окупантів. Загальна кількість ліквідованого особового складу агресора з 24 лютого 2022 року наближається до позначки у 1,26 мільйона осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Протягом доби Сили оборони вивели з ладу 26 артилерійських систем, що є одним із найвищих показників за останній тиждень, а також знищили черговий комплекс протиповітряної оборони. Бронетанкові підрозділи окупантів втратили 4 танки та 5 бойових броньованих машин, що свідчить про обережніше використання важкої техніки ворогом на фоні активної роботи українських протитанкових розрахунків.
Найбільш вражаючі цифри зафіксовано у звіті щодо БПЛА – українські захисники "приземлили" 601 дрон оперативно-тактичного рівня, фактично засліпивши ворога на окремих відтинках.
Крім того, логістичний корпус рф втратив 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що створює дефіцит пального та боєприпасів безпосередньо на лінії зіткнення.
Втрати у авіації та на морі за добу не зафіксовані. Дані динамічно змінюються через бої,я кі продовжуються цілодобово.
