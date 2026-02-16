ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 601 безпілотник протягом доби на фронті

$42.990.00
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 16849 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 38379 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 11:51 • 38502 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 32772 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 31026 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 71293 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 51075 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 45301 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34739 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15 лютого, 20:23 • 5218 перегляди
Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею15 лютого, 20:50 • 4854 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 8960 перегляди
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15 лютого, 21:47 • 6550 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 8332 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 38401 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 101630 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 159787 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 90209 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 106758 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Іран
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 2854 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 18095 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 26509 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 25152 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 28013 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Brent

ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 601 безпілотник протягом доби на фронті

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Протягом доби ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 601 безпілотник. Також виведено з ладу 26 артилерійських систем та 169 одиниць автомобільної техніки.

ЗСУ ліквідували 1180 окупантів та знищили 601 безпілотник протягом доби на фронті

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив свіжі дані про втрати російських загарбників. Протягом доби українські захисники відмінусували 1180 окупантів. Загальна кількість ліквідованого особового складу агресора з 24 лютого 2022 року наближається до позначки у 1,26 мільйона осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом доби Сили оборони вивели з ладу 26 артилерійських систем, що є одним із найвищих показників за останній тиждень, а також знищили черговий комплекс протиповітряної оборони. Бронетанкові підрозділи окупантів втратили 4 танки та 5 бойових броньованих машин, що свідчить про обережніше використання важкої техніки ворогом на фоні активної роботи українських протитанкових розрахунків.

російський оператор БпЛА з елітного підрозділу перейшов на бік України та розкрив деталі підготовки окупантів15.02.26, 23:33 • 3646 переглядiв

Найбільш вражаючі цифри зафіксовано у звіті щодо БПЛА – українські захисники "приземлили" 601 дрон оперативно-тактичного рівня, фактично засліпивши ворога на окремих відтинках.

Крім того, логістичний корпус рф втратив 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що створює дефіцит пального та боєприпасів безпосередньо на лінії зіткнення.

Втрати у авіації та на морі за добу не зафіксовані. Дані динамічно змінюються через бої,я кі продовжуються цілодобово.

росія посилює залежність від іноземних найманців через критичні втрати на фронті – МО Британії15.02.26, 21:37 • 3430 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна