російський оператор БпЛА з елітного підрозділу перейшов на бік України та розкрив деталі підготовки окупантів

Київ • УНН
Колишній оператор дронів армії рф добровільно здався в полон ЗСУ та надав цінну інформацію про внутрішню структуру та методи навчання російських спецпідрозділів.
Колишній оператор дронів російської армії мирослав симонов добровільно здався в полон та надав цінну інформацію про внутрішню структуру та методи навчання у спецпідрозділах рф. росіянин, який опинився в елітному загоні безпілотників "Рубікон", вирішив співпрацювати з українською стороною через проєкт "Хочу жити". Про це пише УНН.
Деталі
У своїх свідченнях симонов детально описав шлях від примусового рекрутингу в москві до відправлення на окуповані території Луганщини, де він мав виконувати бойові завдання як спеціаліст з аеророзвідки.
Шлях від цивільного ріелтора до елітного дронщика через примус та шантаж
мирослав симонов, мешканець новосибірська, до початку служби працював у сфері нерухомості, проте під час візиту до столиці рф був затриманий поліцією. Силовики поставили чоловіка перед вибором між кримінальним переслідуванням та підписанням контракту на військову службу.
Після проходження базової штурмової підготовки на полігоні "Погоново" у воронезькій області його розподілили до підрозділу безпілотних літальних апаратів при 20-й армії рф, де він пройшов прискорений курс навчання роботі з квадрокоптерами типу Mavic.
Випадкове потрапляння до Рубікону та перехід на бік ЗСУ
Поява симонова в лавах елітного батальйону "Рубікон" стала результатом внутрішніх маніпуляцій російського командування під час формування нових підрозділів.
За словами перебіжчика, штатні офіцери намагалися залишити кращих фахівців у себе, тому відправляли до новостворених "елітних" структур найменш досвідчених бійців. Опинившись на фронті, симонов скористався можливістю припинити участь у загарбницькій війні та перейшов на бік Сил оборони України, передавши важливі дані про місця базування та систему управління дронами у своєму колишньому підрозділі.
