На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 21646 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 27419 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 24435 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 25468 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 64308 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 48237 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 41880 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 32619 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30856 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
російський оператор БпЛА з елітного підрозділу перейшов на бік України та розкрив деталі підготовки окупантів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Колишній оператор дронів армії рф добровільно здався в полон ЗСУ та надав цінну інформацію про внутрішню структуру та методи навчання російських спецпідрозділів.

російський оператор БпЛА з елітного підрозділу перейшов на бік України та розкрив деталі підготовки окупантів

Колишній оператор дронів російської армії мирослав симонов добровільно здався в полон та надав цінну інформацію про внутрішню структуру та методи навчання у спецпідрозділах рф. росіянин, який опинився в елітному загоні безпілотників "Рубікон", вирішив співпрацювати з українською стороною через проєкт "Хочу жити". Про це пише УНН.

Деталі

У своїх свідченнях симонов детально описав шлях від примусового рекрутингу в москві до відправлення на окуповані території Луганщини, де він мав виконувати бойові завдання як спеціаліст з аеророзвідки.

Шлях від цивільного ріелтора до елітного дронщика через примус та шантаж

мирослав симонов, мешканець новосибірська, до початку служби працював у сфері нерухомості, проте під час візиту до столиці рф був затриманий поліцією. Силовики поставили чоловіка перед вибором між кримінальним переслідуванням та підписанням контракту на військову службу.

Сили оборони уразили нафтовий термінал у краснодарському краї та "Панцирь-С1" у Криму - Генштаб15.02.26, 13:11 • 4434 перегляди

Після проходження базової штурмової підготовки на полігоні "Погоново" у воронезькій області його розподілили до підрозділу безпілотних літальних апаратів при 20-й армії рф, де він пройшов прискорений курс навчання роботі з квадрокоптерами типу Mavic.

Випадкове потрапляння до Рубікону та перехід на бік ЗСУ

Поява симонова в лавах елітного батальйону "Рубікон" стала результатом внутрішніх маніпуляцій російського командування під час формування нових підрозділів.

За словами перебіжчика, штатні офіцери намагалися залишити кращих фахівців у себе, тому відправляли до новостворених "елітних" структур найменш досвідчених бійців. Опинившись на фронті, симонов скористався можливістю припинити участь у загарбницькій війні та перейшов на бік Сил оборони України, передавши важливі дані про місця базування та систему управління дронами у своєму колишньому підрозділі.

Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру14.02.26, 20:16 • 8502 перегляди

Степан Гафтко

