На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 22115 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 27745 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 24738 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 25732 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 64550 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 48336 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 42008 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 32719 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 30892 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

российский оператор БПЛА из элитного подразделения перешел на сторону Украины и раскрыл детали подготовки оккупантов

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Бывший оператор дронов армии РФ добровольно сдался в плен ВСУ и предоставил ценную информацию о внутренней структуре и методах обучения российских спецподразделений.

российский оператор БПЛА из элитного подразделения перешел на сторону Украины и раскрыл детали подготовки оккупантов

Бывший оператор дронов российской армии Мирослав Симонов добровольно сдался в плен и предоставил ценную информацию о внутренней структуре и методах обучения в спецподразделениях РФ. Россиянин, оказавшийся в элитном отряде беспилотников "Рубикон", решил сотрудничать с украинской стороной через проект "Хочу жить". Об этом пишет УНН.

Детали

В своих показаниях Симонов подробно описал путь от принудительного рекрутинга в Москве до отправки на оккупированные территории Луганщины, где он должен был выполнять боевые задачи как специалист по аэроразведке.

Путь от гражданского риелтора до элитного дронщика через принуждение и шантаж

Мирослав Симонов, житель Новосибирска, до начала службы работал в сфере недвижимости, однако во время визита в столицу РФ был задержан полицией. Силовики поставили мужчину перед выбором между уголовным преследованием и подписанием контракта на военную службу.

Силы обороны поразили нефтяной терминал в краснодарском крае и "Панцирь-С1" в Крыму - Генштаб15.02.26, 13:11 • 4438 просмотров

После прохождения базовой штурмовой подготовки на полигоне "Погоново" в Воронежской области его распределили в подразделение беспилотных летательных аппаратов при 20-й армии РФ, где он прошел ускоренный курс обучения работе с квадрокоптерами типа Mavic.

Случайное попадание в Рубикон и переход на сторону ВСУ

Появление Симонова в рядах элитного батальона "Рубикон" стало результатом внутренних манипуляций российского командования при формировании новых подразделений.

По словам перебежчика, штатные офицеры пытались оставить лучших специалистов у себя, поэтому отправляли во вновь созданные "элитные" структуры наименее опытных бойцов. Оказавшись на фронте, Симонов воспользовался возможностью прекратить участие в захватнической войне и перешел на сторону Сил обороны Украины, передав важные данные о местах базирования и системе управления дронами в своем бывшем подразделении.

Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру14.02.26, 20:16 • 8514 просмотров

Степан Гафтко

Украина