российский оператор БПЛА из элитного подразделения перешел на сторону Украины и раскрыл детали подготовки оккупантов
Киев • УНН
Бывший оператор дронов армии РФ добровольно сдался в плен ВСУ и предоставил ценную информацию о внутренней структуре и методах обучения российских спецподразделений.
Бывший оператор дронов российской армии Мирослав Симонов добровольно сдался в плен и предоставил ценную информацию о внутренней структуре и методах обучения в спецподразделениях РФ. Россиянин, оказавшийся в элитном отряде беспилотников "Рубикон", решил сотрудничать с украинской стороной через проект "Хочу жить". Об этом пишет УНН.
Детали
В своих показаниях Симонов подробно описал путь от принудительного рекрутинга в Москве до отправки на оккупированные территории Луганщины, где он должен был выполнять боевые задачи как специалист по аэроразведке.
Путь от гражданского риелтора до элитного дронщика через принуждение и шантаж
Мирослав Симонов, житель Новосибирска, до начала службы работал в сфере недвижимости, однако во время визита в столицу РФ был задержан полицией. Силовики поставили мужчину перед выбором между уголовным преследованием и подписанием контракта на военную службу.
После прохождения базовой штурмовой подготовки на полигоне "Погоново" в Воронежской области его распределили в подразделение беспилотных летательных аппаратов при 20-й армии РФ, где он прошел ускоренный курс обучения работе с квадрокоптерами типа Mavic.
Случайное попадание в Рубикон и переход на сторону ВСУ
Появление Симонова в рядах элитного батальона "Рубикон" стало результатом внутренних манипуляций российского командования при формировании новых подразделений.
По словам перебежчика, штатные офицеры пытались оставить лучших специалистов у себя, поэтому отправляли во вновь созданные "элитные" структуры наименее опытных бойцов. Оказавшись на фронте, Симонов воспользовался возможностью прекратить участие в захватнической войне и перешел на сторону Сил обороны Украины, передав важные данные о местах базирования и системе управления дронами в своем бывшем подразделении.
