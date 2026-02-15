Силы обороны поразили нефтяной терминал в краснодарском крае и "Панцирь-С1" в Крыму - Генштаб

$42.990.00
51.030.00
ukenru
10:18 • 3090 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 8580 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 17269 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 21445 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 31691 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 27416 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 26742 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23198 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20357 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 16368 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
79%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters15 февраля, 01:41 • 9004 просмотра
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15 февраля, 04:17 • 6678 просмотра
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда05:59 • 5128 просмотра
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto06:55 • 4318 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами10:10 • 5578 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 83537 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 136487 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 75550 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 92400 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 132494 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Джеффри Эпштейн
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мюнхен
Великобритания
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 9274 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 18380 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 17605 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 20808 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 44686 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Truth Social

Силы обороны поразили нефтяной терминал в краснодарском крае и "Панцирь-С1" в Крыму - Генштаб

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае и ЗРПК "Панцирь-С1" в Крыму. Также нанесены удары по ремонтному подразделению и скоплению живой силы оккупантов.

Силы обороны поразили нефтяной терминал в краснодарском крае и "Панцирь-С1" в Крыму - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, рф), а также в районе поселка Кача (ВТО АР Крым) - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

В рамках последовательных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным военным и стратегическим объектам врага в глубине его территории и на ВТО

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в районе поселка Кача (ВТО АР Крым) успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.

Также за прошедшие сутки нанесено поражение по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе Вольного (ВТО Донецкой области) поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад ВС РФ. А в районе Любимовки (ВТО Запорожской области) зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов. Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются

- добавили в Генштабе.

Напомним

В ночь на 15 февраля краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, основной целью которых стали стратегические объекты топливного сектора. По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате попаданий дронов вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах.

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым