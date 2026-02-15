Силы обороны поразили нефтяной терминал в краснодарском крае и "Панцирь-С1" в Крыму - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, рф), а также в районе поселка Кача (ВТО АР Крым) - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

В рамках последовательных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражения по важным военным и стратегическим объектам врага в глубине его территории и на ВТО - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в районе поселка Кача (ВТО АР Крым) успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.

Также за прошедшие сутки нанесено поражение по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе Вольного (ВТО Донецкой области) поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад ВС РФ. А в районе Любимовки (ВТО Запорожской области) зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов. Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются - добавили в Генштабе.

Напомним

В ночь на 15 февраля краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, основной целью которых стали стратегические объекты топливного сектора. По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате попаданий дронов вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах.