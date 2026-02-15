Сили оборони уразили нафтовий термінал у краснодарському краї та "Панцирь-С1" у Криму - Генштаб

$42.990.00
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 8132 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 16723 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 21065 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 31510 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 27312 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 26654 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 23154 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20314 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16352 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters15 лютого, 01:41 • 8672 перегляди
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15 лютого, 04:17 • 6364 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю05:59 • 4782 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto06:55 • 4064 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 5102 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 83400 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 136225 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 75438 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 92303 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 132409 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Мюнхен
Велика Британія
Вашингтон
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 9192 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 18345 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 17569 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 20774 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 44637 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Truth Social

Сили оборони уразили нафтовий термінал у краснодарському краї та "Панцирь-С1" у Криму - Генштаб

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї та ЗРГК "Панцирь-С1" у Криму. Також завдано ударів по ремонтному підрозділу та скупченню живої сили окупантів.

Сили оборони уразили нафтовий термінал у краснодарському краї та "Панцирь-С1" у Криму - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна, (Краснодарський край, рф), а також у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Генштабі, підтверджено ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна, (Краснодарський край, рф). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника. 

Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф. А у районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів. Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються 

- додали у Генштабі.

Нагадаємо

У ніч на 15 лютого краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотників, основною ціллю яких стали стратегічні об'єкти паливного сектору. За повідомленням губернатора веніаміна кондратьєва, найбільш критична ситуація склалася у селищі волна темрюкського району, де внаслідок влучань дронів спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Ракетний комплекс "Панцир"
Крим