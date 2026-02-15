Сили оборони уразили нафтовий термінал у краснодарському краї та "Панцирь-С1" у Криму - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї та ЗРГК "Панцирь-С1" у Криму. Також завдано ударів по ремонтному підрозділу та скупченню живої сили окупантів.
Підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна, (Краснодарський край, рф), а також у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
У рамках послідовних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ
Як повідомили у Генштабі, підтверджено ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна, (Краснодарський край, рф). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.
Крім того, у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника.
Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф. А у районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів. Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються
Нагадаємо
У ніч на 15 лютого краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотників, основною ціллю яких стали стратегічні об'єкти паливного сектору. За повідомленням губернатора веніаміна кондратьєва, найбільш критична ситуація склалася у селищі волна темрюкського району, де внаслідок влучань дронів спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах.