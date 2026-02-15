Нічна атака БПЛА на краснодарський край: під ударом опинилася нафтова інфраструктура
15 лютого краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотників. У селищі волна дрони влучили в резервуар з нафтопродуктами, спричинивши масштабні пожежі.
У ніч на 15 лютого краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотників, основною ціллю яких стали стратегічні об'єкти паливного сектору. За повідомленням губернатора веніаміна кондратьєва, найбільш критична ситуація склалася у селищі волна темрюкського району, де внаслідок влучань дронів спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. Про це пише УНН.
Деталі
У селищі волна безпілотники поцілили в резервуар із нафтопродуктами, складські приміщення та логістичні термінали. Удар призвів до утворення кількох потужних осередків займання, які наразі намагаються приборкати понад 120 рятувальників та десятки одиниць спецтехніки. Виведення з ладу цих потужностей суттєво обмежує можливості регіону щодо зберігання та відвантаження палива, яке використовується зокрема для військової логістики.
Окрім нафтової бази, дрони зафіксовані й у інших муніципалітетах. У сочі внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приватний сектор, де постраждали житлові приміщення та комунікації. У селі юрівка під анапою БПЛА поцілив у будівлю котельні, проте цього разу обійшлося без масштабного займання.
