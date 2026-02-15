Нічна атака БПЛА на краснодарський край: під ударом опинилася нафтова інфраструктура

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 9488 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 18708 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 19175 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 19832 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 19145 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17905 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15097 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15163 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15091 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14509 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування14 лютого, 18:59 • 4092 перегляди
Зеленський зустрівся з лідерами світових інвестиційних компаній у МюнхеніVideo14 лютого, 19:16 • 4346 перегляди
Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні14 лютого, 19:29 • 4912 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з держсекретарем США РубіоPhotoVideo14 лютого, 20:02 • 3920 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 6278 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 77006 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 122545 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 70319 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 87634 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128084 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Азербайджан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"23:20 • 2214 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16076 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15560 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18865 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42232 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
M270 (РСЗВ)

Нічна атака БПЛА на краснодарський край: під ударом опинилася нафтова інфраструктура

Київ • УНН

 • 74 перегляди

15 лютого краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотників. У селищі волна дрони влучили в резервуар з нафтопродуктами, спричинивши масштабні пожежі.

Нічна атака БПЛА на краснодарський край: під ударом опинилася нафтова інфраструктура

У ніч на 15 лютого краснодарський край зазнав масованої атаки безпілотників, основною ціллю яких стали стратегічні об'єкти паливного сектору. За повідомленням губернатора веніаміна кондратьєва, найбільш критична ситуація склалася у селищі волна темрюкського району, де внаслідок влучань дронів спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. Про це пише УНН.

Деталі

У селищі волна безпілотники поцілили в резервуар із нафтопродуктами, складські приміщення та логістичні термінали. Удар призвів до утворення кількох потужних осередків займання, які наразі намагаються приборкати понад 120 рятувальників та десятки одиниць спецтехніки. Виведення з ладу цих потужностей суттєво обмежує можливості регіону щодо зберігання та відвантаження палива, яке використовується зокрема для військової логістики.

Окрім нафтової бази, дрони зафіксовані й у інших муніципалітетах. У сочі внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приватний сектор, де постраждали житлові приміщення та комунікації. У селі юрівка під анапою БПЛА поцілив у будівлю котельні, проте цього разу обійшлося без масштабного займання.

Міноборони рф заявило, що протягом ночі сили ППО збили 68 безпілотників

Генштаб підтвердив ураження РЛС "Небо-У" у Криму та інших важливих об'єктів ворога13.02.26, 14:51 • 3122 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Війна в Україні