Ночная атака БПЛА на краснодарский край: под ударом оказалась нефтяная инфраструктура
Киев • УНН
15 февраля краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В поселке волна дроны попали в резервуар с нефтепродуктами, вызвав масштабные пожары.
В ночь на 15 февраля краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, основной целью которых стали стратегические объекты топливного сектора. По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате попаданий дронов вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах. Об этом пишет УНН.
Подробности
В поселке Волна беспилотники попали в резервуар с нефтепродуктами, складские помещения и логистические терминалы. Удар привел к образованию нескольких мощных очагов возгорания, которые сейчас пытаются потушить более 120 спасателей и десятки единиц спецтехники. Вывод из строя этих мощностей существенно ограничивает возможности региона по хранению и отгрузке топлива, которое используется в том числе для военной логистики.
Помимо нефтяной базы, дроны зафиксированы и в других муниципалитетах. В Сочи в результате взрывной волны поврежден частный сектор, где пострадали жилые помещения и коммуникации. В селе Юровка под Анапой БПЛА попал в здание котельной, однако на этот раз обошлось без масштабного возгорания.
Минобороны РФ заявило, что в течение ночи силы ПВО сбили 68 беспилотников
