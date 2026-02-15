Ночная атака БПЛА на краснодарский край: под ударом оказалась нефтяная инфраструктура

В ночь на 15 февраля краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, основной целью которых стали стратегические объекты топливного сектора. По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате попаданий дронов вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах. Об этом пишет УНН.

Подробности

В поселке Волна беспилотники попали в резервуар с нефтепродуктами, складские помещения и логистические терминалы. Удар привел к образованию нескольких мощных очагов возгорания, которые сейчас пытаются потушить более 120 спасателей и десятки единиц спецтехники. Вывод из строя этих мощностей существенно ограничивает возможности региона по хранению и отгрузке топлива, которое используется в том числе для военной логистики.

Помимо нефтяной базы, дроны зафиксированы и в других муниципалитетах. В Сочи в результате взрывной волны поврежден частный сектор, где пострадали жилые помещения и коммуникации. В селе Юровка под Анапой БПЛА попал в здание котельной, однако на этот раз обошлось без масштабного возгорания.

