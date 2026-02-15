$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 9378 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 18591 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 19099 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 19757 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 19101 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17889 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15090 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15160 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15089 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14508 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Ночная атака БПЛА на краснодарский край: под ударом оказалась нефтяная инфраструктура

Киев • УНН

 • 10 просмотра

15 февраля краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В поселке волна дроны попали в резервуар с нефтепродуктами, вызвав масштабные пожары.

Ночная атака БПЛА на краснодарский край: под ударом оказалась нефтяная инфраструктура

В ночь на 15 февраля краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, основной целью которых стали стратегические объекты топливного сектора. По сообщению губернатора Вениамина Кондратьева, наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате попаданий дронов вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах. Об этом пишет УНН.

Подробности

В поселке Волна беспилотники попали в резервуар с нефтепродуктами, складские помещения и логистические терминалы. Удар привел к образованию нескольких мощных очагов возгорания, которые сейчас пытаются потушить более 120 спасателей и десятки единиц спецтехники. Вывод из строя этих мощностей существенно ограничивает возможности региона по хранению и отгрузке топлива, которое используется в том числе для военной логистики.

Помимо нефтяной базы, дроны зафиксированы и в других муниципалитетах. В Сочи в результате взрывной волны поврежден частный сектор, где пострадали жилые помещения и коммуникации. В селе Юровка под Анапой БПЛА попал в здание котельной, однако на этот раз обошлось без масштабного возгорания.

Минобороны РФ заявило, что в течение ночи силы ПВО сбили 68 беспилотников

Генштаб подтвердил поражение РЛС "Небо-У" в Крыму и других важных объектов врага13.02.26, 14:51 • 3122 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине