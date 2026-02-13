Генштаб подтвердил поражение РЛС "Небо-У" в Крыму и других важных объектов врага

$42.990.04
12:31 • 2850 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 19585 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 31036 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 27952 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 23986 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 36041 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 59188 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 40905 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 57028 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36546 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
публикации
Эксклюзивы
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 23938 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 32279 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 15164 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 10492 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 18809 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 19533 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 30980 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 32502 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 59069 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 100393 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 15350 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 27164 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 31164 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 56637 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 48897 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

Генштаб подтвердил поражение РЛС "Небо-У" в Крыму и других важных объектов врага

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Силы обороны Украины поразили РЛС "Небо-У" в Крыму, районы сосредоточения операторов БпЛА и склад МТО на оккупированных территориях. Это произошло 13 февраля в рамках системных мер по снижению наступательного потенциала агрессора.

Генштаб подтвердил поражение РЛС "Небо-У" в Крыму и других важных объектов врага

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму, районов сосредоточения операторов БпЛА и другой живой силы и склада МТО противника на оккупированных территориях, пишет УНН.

Подробности

"В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

"В частности, на ВОТ Запорожской области, в районах Сладковводного и Любимовки, поражены сосредоточения живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки - пункты дислокации операторов БпЛА противника" - отметили в Генштабе.

Как указано, "на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Селидово, поражен склад материально-технических средств врага".

Кроме того, вчера, в районе н.п. Евпатория (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У"

- сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что "в районе Камышевахи (ВОТ Донецкой области) поражен район сосредоточения военной техники противника".

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение НПЗ "лукойла" в 1750 км от Украины12.02.26, 14:08 • 4126 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Евпатория
Крым
Украина