Генштаб подтвердил поражение РЛС "Небо-У" в Крыму и других важных объектов врага
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили РЛС "Небо-У" в Крыму, районы сосредоточения операторов БпЛА и склад МТО на оккупированных территориях. Это произошло 13 февраля в рамках системных мер по снижению наступательного потенциала агрессора.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму, районов сосредоточения операторов БпЛА и другой живой силы и склада МТО противника на оккупированных территориях, пишет УНН.
Подробности
"В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
"В частности, на ВОТ Запорожской области, в районах Сладковводного и Любимовки, поражены сосредоточения живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки - пункты дислокации операторов БпЛА противника" - отметили в Генштабе.
Как указано, "на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Селидово, поражен склад материально-технических средств врага".
Кроме того, вчера, в районе н.п. Евпатория (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У "Небо-У"
Также отмечается, что "в районе Камышевахи (ВОТ Донецкой области) поражен район сосредоточения военной техники противника".
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
