Генштаб підтвердив ураження РЛС "Небо-У" у Криму та інших важливих об'єктів ворога

12:31
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою09:44
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Державний кордон України
Донецька область
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою09:44
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон12 лютого, 14:29
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка12 лютого, 08:43
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

Генштаб підтвердив ураження РЛС "Небо-У" у Криму та інших важливих об'єктів ворога

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Сили оборони України уразили РЛС "Небо-У" в Криму, райони зосередження операторів БпЛА та склад МТЗ на окупованих територіях. Це сталося 13 лютого в рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу агресора.

Генштаб підтвердив ураження РЛС "Небо-У" у Криму та інших важливих об'єктів ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму, районів зосередження операторів БпЛА і іншої живої сили та складу МТЗ противника на окупованих територіях, пише УНН.

Деталі

"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 13 лютого завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у повідомленні.

"Зокрема, на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили противника. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника" - зазначили у Генштабі.

Як вказано, "на ТОТ Донецької області, у районі н.п. Селидове, уражено склад матеріально-технічних засобів ворога".

Крім того, вчора, у районі н.п. Євпаторія (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У"

- повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що "у районі Комишувахи (ТОТ Донецької області) уражено район зосередження військової техніки противника".

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "лукойлу" за 1750 км від України12.02.26, 14:08

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Євпаторія
Крим
Україна