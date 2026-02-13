Генштаб підтвердив ураження РЛС "Небо-У" у Криму та інших важливих об'єктів ворога
Київ • УНН
Сили оборони України уразили РЛС "Небо-У" в Криму, райони зосередження операторів БпЛА та склад МТЗ на окупованих територіях. Це сталося 13 лютого в рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу агресора.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму, районів зосередження операторів БпЛА і іншої живої сили та складу МТЗ противника на окупованих територіях, пише УНН.
Деталі
"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 13 лютого завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у повідомленні.
"Зокрема, на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили противника. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника" - зазначили у Генштабі.
Як вказано, "на ТОТ Донецької області, у районі н.п. Селидове, уражено склад матеріально-технічних засобів ворога".
Крім того, вчора, у районі н.п. Євпаторія (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У"
Також зазначається, що "у районі Комишувахи (ТОТ Донецької області) уражено район зосередження військової техніки противника".
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "лукойлу" за 1750 км від України12.02.26, 14:08 • 4124 перегляди