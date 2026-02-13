Генштаб підтвердив ураження РЛС "Небо-У" у Криму та інших важливих об'єктів ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму, районів зосередження операторів БпЛА і іншої живої сили та складу МТЗ противника на окупованих територіях, пише УНН.

"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 13 лютого завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у повідомленні.

"Зокрема, на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили противника. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника" - зазначили у Генштабі.

Як вказано, "на ТОТ Донецької області, у районі н.п. Селидове, уражено склад матеріально-технічних засобів ворога".

Крім того, вчора, у районі н.п. Євпаторія (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У"