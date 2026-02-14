Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру

Силы обороны Украины обнаружили группу россиян, которая пыталась закрепиться в одном из районов города Часов Яр Донецкой области. Украинские военные не дали российским оккупантам это сделать, сообщает УНН со ссылкой на 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила Сухопутных войск ВСУ.

Подробности

Часов Яр. Плохая видимость. Руины и подвалы. Россияне действуют малыми группами — по два-три человека. Пытаются просочиться между позициями, закрепиться и подтянуть подкрепление — говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео, как одна из вражеских групп была обнаружена в подвале разрушенного дома и заблокирована украинскими военными.

Дальше без вариантов. Плен или смерть – говорится в сообщении.

Напомним

С начала суток 14 февраля на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг обстрелял Сумскую область с территории россии, совершил атаки на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском и других направлениях.