Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру

17:06 • 4100 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 8764 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 10648 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 12884 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 14664 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 13353 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14275 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14370 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13832 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 26185 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 13957 просмотра
Переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов на пути к урегулированию, но остались самые сложные - Рубио14 февраля, 09:03 • 5206 просмотра
Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности - запланировано выступление и встреча с Рубио14 февраля, 09:25 • 5082 просмотра
Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ14 февраля, 10:59 • 8414 просмотра
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo13:12 • 8074 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 72022 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 109818 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 66648 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 84435 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 125164 просмотра
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 14020 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 14148 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 17502 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 40413 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 39463 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Шахед-136

Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Силы обороны Украины обнаружили группу россиян, которая пыталась закрепиться в одном из районов города Часов Яр. Украинские военные не дали оккупантам это сделать, заблокировав их в подвале.

Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру

Силы обороны Украины обнаружили группу россиян, которая пыталась закрепиться в одном из районов города Часов Яр Донецкой области. Украинские военные не дали российским оккупантам это сделать, сообщает УНН со ссылкой на 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила Сухопутных войск ВСУ.

Подробности

Часов Яр. Плохая видимость. Руины и подвалы. Россияне действуют малыми группами — по два-три человека. Пытаются просочиться между позициями, закрепиться и подтянуть подкрепление

— говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео, как одна из вражеских групп была обнаружена в подвале разрушенного дома и заблокирована украинскими военными.

Дальше без вариантов. Плен или смерть

– говорится в сообщении.

Напомним

С начала суток 14 февраля на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг обстрелял Сумскую область с территории россии, совершил атаки на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском и других направлениях.

Евгений Устименко

