00:16 • 9398 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 17319 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 39051 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 38913 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 33108 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 31246 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 71534 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 51184 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 45413 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34775 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Эксклюзивы
ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили 601 беспилотник за сутки на фронте

Киев • УНН

 • 258 просмотра

За сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили 601 беспилотник. Также выведено из строя 26 артиллерийских систем и 169 единиц автомобильной техники.

ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили 601 беспилотник за сутки на фронте

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал свежие данные о потерях российских захватчиков. В течение суток украинские защитники отминусовали 1180 оккупантов. Общее количество ликвидированного личного состава агрессора с 24 февраля 2022 года приближается к отметке в 1,26 миллиона человек. Об этом пишет УНН.

Подробности

В течение суток Силы обороны вывели из строя 26 артиллерийских систем, что является одним из самых высоких показателей за последнюю неделю, а также уничтожили очередной комплекс противовоздушной обороны. Бронетанковые подразделения оккупантов потеряли 4 танка и 5 боевых бронированных машин, что свидетельствует об осторожном использовании тяжелой техники врагом на фоне активной работы украинских противотанковых расчетов.

российский оператор БПЛА из элитного подразделения перешел на сторону Украины и раскрыл детали подготовки оккупантов15.02.26, 23:33 • 3730 просмотров

Наиболее впечатляющие цифры зафиксированы в отчете по БПЛА – украинские защитники "приземлили" 601 дрон оперативно-тактического уровня, фактически ослепив врага на отдельных участках.

Кроме того, логистический корпус РФ потерял 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что создает дефицит горючего и боеприпасов непосредственно на линии соприкосновения.

Потери в авиации и на море за сутки не зафиксированы. Данные динамично меняются из-за боев, которые продолжаются круглосуточно.

Россия усиливает зависимость от иностранных наемников из-за критических потерь на фронте – МО Британии15.02.26, 21:37 • 3466 просмотров

Степан Гафтко

