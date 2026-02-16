ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили 601 беспилотник за сутки на фронте
Киев • УНН
За сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили 601 беспилотник. Также выведено из строя 26 артиллерийских систем и 169 единиц автомобильной техники.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал свежие данные о потерях российских захватчиков. В течение суток украинские защитники отминусовали 1180 оккупантов. Общее количество ликвидированного личного состава агрессора с 24 февраля 2022 года приближается к отметке в 1,26 миллиона человек. Об этом пишет УНН.
Подробности
В течение суток Силы обороны вывели из строя 26 артиллерийских систем, что является одним из самых высоких показателей за последнюю неделю, а также уничтожили очередной комплекс противовоздушной обороны. Бронетанковые подразделения оккупантов потеряли 4 танка и 5 боевых бронированных машин, что свидетельствует об осторожном использовании тяжелой техники врагом на фоне активной работы украинских противотанковых расчетов.
российский оператор БПЛА из элитного подразделения перешел на сторону Украины и раскрыл детали подготовки оккупантов15.02.26, 23:33 • 3730 просмотров
Наиболее впечатляющие цифры зафиксированы в отчете по БПЛА – украинские защитники "приземлили" 601 дрон оперативно-тактического уровня, фактически ослепив врага на отдельных участках.
Кроме того, логистический корпус РФ потерял 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что создает дефицит горючего и боеприпасов непосредственно на линии соприкосновения.
Потери в авиации и на море за сутки не зафиксированы. Данные динамично меняются из-за боев, которые продолжаются круглосуточно.
Россия усиливает зависимость от иностранных наемников из-за критических потерь на фронте – МО Британии15.02.26, 21:37 • 3466 просмотров