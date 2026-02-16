Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 8038 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 13744 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 14736 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 26093 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 24010 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 45147 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25523 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29236 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35308 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37987 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
0.8м/с
81%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 20009 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto16 февраля, 13:28 • 27953 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 19188 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет16 февраля, 14:49 • 10211 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 7910 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 7116 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 19207 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 26094 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 45148 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 80739 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Германия
Реклама
УНН Lite
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 3126 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 7940 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 20024 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 27690 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 31213 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Хранитель
Фильм

Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Секретная международная эскадрилья F-16 из ветеранов США и Нидерландов патрулирует небо Киевской области. Пилоты выявляют и уничтожают крылатые ракеты и дроны, передавая опыт украинским летчикам.

Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence

Издание Intelligence Online сообщило о создании секретной международной эскадрильи истребителей F-16, в состав которой вошли опытные пилоты-ветераны из США и Нидерландов. Совместно с украинскими летчиками иностранные специалисты осуществляют регулярные патрулирования воздушного пространства вокруг столицы, усиливая существующую систему противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации журналистов, международное подразделение было сформировано в условиях строгой секретности для максимально быстрой интеграции опыта НАТО в украинские боевые реалии. Ветераны из Нидерландов и Соединенных Штатов имеют многолетний стаж эксплуатации F-16 в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане, что позволяет им эффективно работать с высокотехнологичными бортовыми системами.

Два из четырех "Цирконов", 52 из 62 дронов обезвредили во время атаки рф16.02.26, 09:34 • 4790 просмотров

Основным направлением их деятельности является выявление и уничтожение крылатых ракет типов "Калибр" и Х-101, а также борьба с массированными атаками ударных дронов во время ночных дежурств.

Условия службы и специфика подготовки эскадрильи

По информации СМИ, иностранные пилоты работают в Украине на основе шестимесячных контрактов с правом их дальнейшей пролонгации. Хотя эскадрилья формально не афишируется в публичных структурах командования, ее вклад считается критическим для передачи практических навыков украинским экипажам, которые лишь недавно освоили этот тип авиации.

Участие западных профессионалов позволяет Воздушным силам использовать полный спектр возможностей F-16, в частности сложные алгоритмы перехвата целей в ночных условиях и при интенсивном применении средств радиоэлектронной борьбы.

Спецподразделение ГУР уничтожило "Панцирь", радар и боевой катер россиян в оккупированном Крыму16.02.26, 18:28 • 2078 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
НАТО
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина
F-16 Fighting Falcon