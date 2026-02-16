Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence
Киев • УНН
Секретная международная эскадрилья F-16 из ветеранов США и Нидерландов патрулирует небо Киевской области. Пилоты выявляют и уничтожают крылатые ракеты и дроны, передавая опыт украинским летчикам.
Издание Intelligence Online сообщило о создании секретной международной эскадрильи истребителей F-16, в состав которой вошли опытные пилоты-ветераны из США и Нидерландов. Совместно с украинскими летчиками иностранные специалисты осуществляют регулярные патрулирования воздушного пространства вокруг столицы, усиливая существующую систему противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН.
Детали
По информации журналистов, международное подразделение было сформировано в условиях строгой секретности для максимально быстрой интеграции опыта НАТО в украинские боевые реалии. Ветераны из Нидерландов и Соединенных Штатов имеют многолетний стаж эксплуатации F-16 в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане, что позволяет им эффективно работать с высокотехнологичными бортовыми системами.
Основным направлением их деятельности является выявление и уничтожение крылатых ракет типов "Калибр" и Х-101, а также борьба с массированными атаками ударных дронов во время ночных дежурств.
Условия службы и специфика подготовки эскадрильи
По информации СМИ, иностранные пилоты работают в Украине на основе шестимесячных контрактов с правом их дальнейшей пролонгации. Хотя эскадрилья формально не афишируется в публичных структурах командования, ее вклад считается критическим для передачи практических навыков украинским экипажам, которые лишь недавно освоили этот тип авиации.
Участие западных профессионалов позволяет Воздушным силам использовать полный спектр возможностей F-16, в частности сложные алгоритмы перехвата целей в ночных условиях и при интенсивном применении средств радиоэлектронной борьбы.
