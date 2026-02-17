Франция планирует закупку польских ПЗРК Piorun для собственных нужд и передачи подразделениям ВСУ
Киев • УНН
Франция планирует приобрести польские ПЗРК Piorun по программе SAFE, несмотря на собственное производство Mistral. Часть комплексов будет передана Украине для усиления защиты от вражеской авиации.
Правительство Франции намерено приобрести партию польских переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun в рамках новой европейской программы оборонных кредитов SAFE. Несмотря на наличие собственного производства комплексов Mistral, Париж заинтересован в польских аналогах из-за их компактности и высокой эффективности, подтвержденной в реальных боевых условиях в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.
Детали
Согласно предварительным планам, значительная часть заказанного вооружения будет передана Силам обороны Украины для усиления защиты от вражеской авиации и крылатых ракет.
Закупка будет осуществляться за счет кредитной линии SAFE, общий объем которой для Франции составляет 16,2 миллиарда евро. Ожидается, что примерно 70% от общего количества приобретенных комплексов Piorun пополнят арсеналы французской армии, тогда как остальные 30% поступят в Украину в качестве военной помощи.
Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence16.02.26, 23:26 • 1808 просмотров
Такой шаг позволит Франции быстро закрыть потребности в мобильных средствах ПВО, поскольку польский производитель Mesko демонстрирует рекордные темпы выпуска - около 1300 ракет в год, что превышает показатели производства Stinger и Mistral вместе взятых.
Технические преимущества Piorun над французскими аналогами
Выбор польского комплекса вместо отечественного Mistral объясняется прежде всего операционной гибкостью Piorun, который может транспортироваться и применяться одним человеком.
Французский ПЗРК Mistral, хотя и имеет схожие характеристики поражения, значительно громоздче и требует специальной пусковой установки или платформы. В то же время Piorun способен перехватывать цели на расстоянии до 6,5 км и высоте до 4 км, что делает его незаменимым инструментом для мобильных огневых групп в борьбе с вертолетами и низколетящими дронами.
Британия инвестирует более 460 миллионов евро в разработку дальнобойных и гиперзвуковых ракет13.02.26, 20:18 • 3567 просмотров