16 февраля, 17:19 • 10034 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 16608 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 16595 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 28408 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 25442 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 46402 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25913 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29392 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35437 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38142 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Х-101

Франция планирует закупку польских ПЗРК Piorun для собственных нужд и передачи подразделениям ВСУ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Франция планирует приобрести польские ПЗРК Piorun по программе SAFE, несмотря на собственное производство Mistral. Часть комплексов будет передана Украине для усиления защиты от вражеской авиации.

Франция планирует закупку польских ПЗРК Piorun для собственных нужд и передачи подразделениям ВСУ
Фото: PGZ

Правительство Франции намерено приобрести партию польских переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun в рамках новой европейской программы оборонных кредитов SAFE. Несмотря на наличие собственного производства комплексов Mistral, Париж заинтересован в польских аналогах из-за их компактности и высокой эффективности, подтвержденной в реальных боевых условиях в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Согласно предварительным планам, значительная часть заказанного вооружения будет передана Силам обороны Украины для усиления защиты от вражеской авиации и крылатых ракет.

Закупка будет осуществляться за счет кредитной линии SAFE, общий объем которой для Франции составляет 16,2 миллиарда евро. Ожидается, что примерно 70% от общего количества приобретенных комплексов Piorun пополнят арсеналы французской армии, тогда как остальные 30% поступят в Украину в качестве военной помощи.

Западные ветераны на истребителях F-16 начали боевые дежурства в небе над Киевской областью – Intelligence16.02.26, 23:26 • 1808 просмотров

Такой шаг позволит Франции быстро закрыть потребности в мобильных средствах ПВО, поскольку польский производитель Mesko демонстрирует рекордные темпы выпуска - около 1300 ракет в год, что превышает показатели производства Stinger и Mistral вместе взятых.

Технические преимущества Piorun над французскими аналогами

Выбор польского комплекса вместо отечественного Mistral объясняется прежде всего операционной гибкостью Piorun, который может транспортироваться и применяться одним человеком.

Французский ПЗРК Mistral, хотя и имеет схожие характеристики поражения, значительно громоздче и требует специальной пусковой установки или платформы. В то же время Piorun способен перехватывать цели на расстоянии до 6,5 км и высоте до 4 км, что делает его незаменимым инструментом для мобильных огневых групп в борьбе с вертолетами и низколетящими дронами.

Британия инвестирует более 460 миллионов евро в разработку дальнобойных и гиперзвуковых ракет13.02.26, 20:18 • 3567 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
FIM-92 Stinger
Вооруженные силы Украины
Мистраль (ракета)
Франция
Украина