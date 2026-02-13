Британия инвестирует более 460 миллионов евро в разработку дальнобойных и гиперзвуковых ракет
Киев • УНН
Великобритания выделит более 460 миллионов евро на разработку новых дальнобойных и гиперзвуковых ракет в сотрудничестве с европейскими союзниками. Эти ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 2000 км и заменят крылатые ракеты Storm Shadow.
Великобритания заявила, что в этом году потратит более 400 миллионов фунтов стерлингов (460 миллионов евро) на разработку новых ракет большой дальности и гиперзвуковых ракет в партнерстве с европейскими союзниками. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
Один из проектов, совместно с Францией и Италией, направлен на создание замены крылатой ракете Storm Shadow — системе вооружения, которую Великобритания передала Украине и которую украинская армия неоднократно использовала для ударов по целям на территории России.
Новые ракеты смогут поражать высокоценные цели, уничтожать вражеские корабли и подавлять системы противовоздушной обороны противника
Второй проект предусматривает совместную работу Великобритании с Германией над созданием нового комплекса дальнобойного вооружения.
Ожидается, что эти системы смогут поражать цели на расстоянии более 2000 км.
Для сравнения, крылатая ракета Storm Shadow — производства франко-британской компании MBDA — имеет дальность около 250 км.
В Великобритании отметили, что этот проект позволит вооружениям поступить на вооружение только в 2030-х годах.
Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили12.02.26, 11:00 • 3368 просмотров
Как отмечает издание, Россия получила огромное преимущество над европейскими конкурентами, включая Великобританию, благодаря значительным инвестициям в дальнобойные ракеты и дроны.
Великобритания пытается наверстать упущенное. Однако критики считают, что попытки заполнить этот пробел будут реализованы слишком медленно и в недостаточном объеме.
Объявление о планах по ракетам состоялось накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась сегодня и продлится до воскресенья. В состав британской делегации входит министр обороны Джон Хили.
Комментируя планы по ракетам, министр обороны Джон Хили отметил: "Мы видим на примере войны в Украине решающее влияние дальнобойного высокоточного оружия, поэтому Великобритания наращивает усилия, инвестируя в этом году более 400 млн фунтов в дальнобойные и гиперзвуковые ракеты.
Вместе с Германией, Францией и Италией мы создадим передовые системы вооружения, которые обеспечат безопасность Великобритании и НАТО, повысят сдерживание и заложат новую основу для европейской безопасности".
Британия анонсировала передачу Украине еще 1000 ракет LMM в пакете ПВО12.02.26, 17:31 • 3674 просмотра