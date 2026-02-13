$42.990.04
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 11498 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 14558 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 17201 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 39313 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 54763 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 42432 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30436 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 40587 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 65211 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Британия инвестирует более 460 миллионов евро в разработку дальнобойных и гиперзвуковых ракет

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Великобритания выделит более 460 миллионов евро на разработку новых дальнобойных и гиперзвуковых ракет в сотрудничестве с европейскими союзниками. Эти ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 2000 км и заменят крылатые ракеты Storm Shadow.

Британия инвестирует более 460 миллионов евро в разработку дальнобойных и гиперзвуковых ракет

Великобритания заявила, что в этом году потратит более 400 миллионов фунтов стерлингов (460 миллионов евро) на разработку новых ракет большой дальности и гиперзвуковых ракет в партнерстве с европейскими союзниками. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Один из проектов, совместно с Францией и Италией, направлен на создание замены крылатой ракете Storm Shadow — системе вооружения, которую Великобритания передала Украине и которую украинская армия неоднократно использовала для ударов по целям на территории России.

Новые ракеты смогут поражать высокоценные цели, уничтожать вражеские корабли и подавлять системы противовоздушной обороны противника

- говорится в заявлении Министерства обороны.

Второй проект предусматривает совместную работу Великобритании с Германией над созданием нового комплекса дальнобойного вооружения.

Ожидается, что эти системы смогут поражать цели на расстоянии более 2000 км.

Для сравнения, крылатая ракета Storm Shadow — производства франко-британской компании MBDA — имеет дальность около 250 км.

В Великобритании отметили, что этот проект позволит вооружениям поступить на вооружение только в 2030-х годах.

Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили12.02.26, 11:00 • 3368 просмотров

Как отмечает издание, Россия получила огромное преимущество над европейскими конкурентами, включая Великобританию, благодаря значительным инвестициям в дальнобойные ракеты и дроны.

Великобритания пытается наверстать упущенное. Однако критики считают, что попытки заполнить этот пробел будут реализованы слишком медленно и в недостаточном объеме.

Объявление о планах по ракетам состоялось накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась сегодня и продлится до воскресенья. В состав британской делегации входит министр обороны Джон Хили.

Комментируя планы по ракетам, министр обороны Джон Хили отметил: "Мы видим на примере войны в Украине решающее влияние дальнобойного высокоточного оружия, поэтому Великобритания наращивает усилия, инвестируя в этом году более 400 млн фунтов в дальнобойные и гиперзвуковые ракеты.

Вместе с Германией, Францией и Италией мы создадим передовые системы вооружения, которые обеспечат безопасность Великобритании и НАТО, повысят сдерживание и заложат новую основу для европейской безопасности".

Британия анонсировала передачу Украине еще 1000 ракет LMM в пакете ПВО12.02.26, 17:31 • 3674 просмотра

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Война в Украине
Крылатая ракета Storm Shadow
НАТО
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Украина