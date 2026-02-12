Британия анонсировала передачу Украине еще 1000 ракет LMM в пакете ПВО
Киев • УНН
Великобритания объявила о новом пакете противовоздушной обороны для Украины на 680 миллионов долларов. Он включает 150 миллионов фунтов стерлингов для инициативы НАТО PURL и 1000 ракет британского производства.
Детали
Как отмечается, Великобритания впервые предоставит 150 миллионов фунтов стерлингов на инициативу НАТО PURL, которая обеспечивает быструю доставку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны для защиты неба Украины.
Инициатива PURL предусматривает координацию НАТО закупки оборонного оборудования мирового класса у Соединенных Штатов для обороны Украины.
"В то же время Великобритания намерена поставить дополнительно 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), (...) которые будут иметь решающее значение для защиты украинской инфраструктуры и городов от эскалации атак беспилотников и ракет россии", - говорится в сообщении.
Это соглашение на 390 миллионов фунтов стерлингов (около 533 млн долл.), как отмечается, базируется на углублении сотрудничества между британской и украинской промышленностью.
"В ближайшие месяцы Великобритания также поставит дополнительно 1200 ракет ПВО и 200 000 артиллерийских боеприпасов для защитников Украины через Консорциум ПВО (ADC)", - сказано в сообщении.
