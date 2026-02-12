$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 1676 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 3962 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 10300 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 14364 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 16268 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 19426 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 21491 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27849 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73798 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48977 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Британия анонсировала передачу Украине еще 1000 ракет LMM в пакете ПВО

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Великобритания объявила о новом пакете противовоздушной обороны для Украины на 680 миллионов долларов. Он включает 150 миллионов фунтов стерлингов для инициативы НАТО PURL и 1000 ракет британского производства.

Британия анонсировала передачу Украине еще 1000 ракет LMM в пакете ПВО

Великобритания официально объявила о новом пакете противовоздушной обороны для Украины стоимостью полмиллиарда фунтов (около 680 млн долл.), включая 150 миллионов фунтов стерлингов (205 млн долл.) для инициативы НАТО PURL и дополнительные 1000 ракет британского производства, пишет УНН со ссылкой на Минобороны страны.

Детали

Как отмечается, Великобритания впервые предоставит 150 миллионов фунтов стерлингов на инициативу НАТО PURL, которая обеспечивает быструю доставку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны для защиты неба Украины.

Инициатива PURL предусматривает координацию НАТО закупки оборонного оборудования мирового класса у Соединенных Штатов для обороны Украины.

"В то же время Великобритания намерена поставить дополнительно 1000 легких многоцелевых ракет (LMM), (...) которые будут иметь решающее значение для защиты украинской инфраструктуры и городов от эскалации атак беспилотников и ракет россии", - говорится в сообщении.

Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили12.02.26, 11:00 • 2600 просмотров

Это соглашение на 390 миллионов фунтов стерлингов (около 533 млн долл.), как отмечается, базируется на углублении сотрудничества между британской и украинской промышленностью.

"В ближайшие месяцы Великобритания также поставит дополнительно 1200 ракет ПВО и 200 000 артиллерийских боеприпасов для защитников Украины через Консорциум ПВО (ADC)", - сказано в сообщении.

Рютте "абсолютно уверен" в продолжении поставок американского вооружения Украине через PURL12.02.26, 17:17 • 1038 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
НАТО
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина