Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили

09:16 • 1980 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 16562 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 23502 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 36501 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 29330 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 27503 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 24744 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 39551 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19980 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22249 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр11 февраля, 23:33 • 11789 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 20845 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 16866 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 13949 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 6554 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 39484 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 34117 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 35743 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 45618 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 57777 просмотра
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Харьковская область
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 2480 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 18323 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 20553 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 21554 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 23179 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Кх-59

Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Великобритания предоставит Украине дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов для укрепления противовоздушной обороны. Средства будут направлены на защиту городов и критической инфраструктуры от ракетных атак.

Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили

Великобритания предоставит Украине дополнительные 500 млн фунтов стерлингов на срочное усиление противовоздушной обороны. Средства будут направлены на защиту украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и дроновых атак со стороны России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Детали

По словам Хили, новый пакет помощи является ответом на насущные потребности Украины в условиях продолжающихся массированных обстрелов. Он подчеркнул, что Лондон и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых союзников Киева в сфере безопасности и обороны.

Министр отметил, что Великобритания демонстрирует лидерство в формировании новой архитектуры европейской безопасности в рамках НАТО и действует как ответственный партнер, который поддерживает союзников перед лицом современных угроз. По его словам, британская сторона готова и в дальнейшем поддерживать Украину, защищать ее и действовать вместе с партнерами в условиях новой эпохи вызовов безопасности.

Также Джон Хили подтвердил, что Великобритания будет играть одну из ключевых ролей в миссии НАТО по безопасности в Арктике, направленной на укрепление стабильности и защиту стратегически важного региона. Он подчеркнул, что ситуация в Арктике имеет все большее значение для коллективной безопасности Альянса.

Встреча министров обороны НАТО в Брюсселе посвящена реализации решений саммита Альянса, в частности увеличению оборонных расходов, развитию оборонной промышленности и дальнейшей военной поддержке Украины.

Напомним

12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Обсудят военную поддержку Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.

Андрей Тимощенков

Война в Украине
Джон Хили
НАТО
Брюссель
Великобритания
Арктика
Украина
Киев