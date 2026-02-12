Великобритания выделяет 500 млн фунтов на усиление ПВО Украины - Гили
Киев • УНН
Великобритания предоставит Украине дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов для укрепления противовоздушной обороны. Средства будут направлены на защиту городов и критической инфраструктуры от ракетных атак.
Великобритания предоставит Украине дополнительные 500 млн фунтов стерлингов на срочное усиление противовоздушной обороны. Средства будут направлены на защиту украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и дроновых атак со стороны России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает УНН.
Детали
По словам Хили, новый пакет помощи является ответом на насущные потребности Украины в условиях продолжающихся массированных обстрелов. Он подчеркнул, что Лондон и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых союзников Киева в сфере безопасности и обороны.
Министр отметил, что Великобритания демонстрирует лидерство в формировании новой архитектуры европейской безопасности в рамках НАТО и действует как ответственный партнер, который поддерживает союзников перед лицом современных угроз. По его словам, британская сторона готова и в дальнейшем поддерживать Украину, защищать ее и действовать вместе с партнерами в условиях новой эпохи вызовов безопасности.
Также Джон Хили подтвердил, что Великобритания будет играть одну из ключевых ролей в миссии НАТО по безопасности в Арктике, направленной на укрепление стабильности и защиту стратегически важного региона. Он подчеркнул, что ситуация в Арктике имеет все большее значение для коллективной безопасности Альянса.
Встреча министров обороны НАТО в Брюсселе посвящена реализации решений саммита Альянса, в частности увеличению оборонных расходов, развитию оборонной промышленности и дальнейшей военной поддержке Украины.
Напомним
12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Обсудят военную поддержку Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.