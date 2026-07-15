От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA

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Украина и европейские партнеры создали Антибаллистическую коалицию, что дало старт созданию совместной противобаллистической системы FREYJA. Украину в этом совместном проекте представляет оборонная компания Fire Point, которая предоставит собственную разработку – ракету-перехватчик баллистики FP-7.x. От европейских стран к работе над FREYJA, как ожидается, присоединится целый ряд промышленных гигантов. Какие именно компании будут работать совместно с Fire Point и что именно они производят – читайте в материале УНН.

Для полноценного развертывания системы противовоздушной обороны наличия только ракеты недостаточно. Нужны, в частности, радары, командные центры и другие компоненты, которые будут интегрированы в общий комплекс. Также представители Fire Point неоднократно заявляли, что FP-7.x нужна головка самонаведения. Все эти компоненты есть у европейских партнеров.

Как объяснил главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, FREYJA сразу задумывалась как совместный проект, который будет строиться на открытой архитектуре и с возможностью интеграции уже существующих технологических решений.

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13 июля на подписании лидерами стран-участниц Антибаллистической коалиции совместной декларации присутствовали и представители оборонных компаний. Тогда Президент Украины Владимир Зеленский назвал их: HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

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Радары от Hensoldt

Немецкая компания Hensoldt является одним из ведущих европейских производителей высокотехнологичных радарных систем и уже давно сотрудничает с Украиной. В частности, радиолокационные станции TRML-4D, которые используются в составе зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, продемонстрировали высокую эффективность во время отражения российских воздушных атак.

Еще в июне этого года немецкая компания и Fire Point подписали соглашение, по которому Hensoldt присоединится к реализации проекта FREYJA и предоставит свои радары. Радарные системы, по которым было подписано соглашение, - это многофункциональный TRML-4D, способный одновременно обнаруживать и сопровождать более 1500 целей на дальности до 250 километров, а также SPEXER 2000 3D MkIII, предназначенный для обнаружения и классификации наземных, морских и воздушных целей на малых высотах.

РЛС TRML-4D. Фото: Hensoldt

Thales

Французская корпорация Thales является признанным в мире производителем электроники для оборонной и аэрокосмической отраслей. Компания Thales проектирует и производит широкий спектр радаров (в частности Ground Master и Ground Surveillance), гидролокаторов, систем радиоэлектронной борьбы и оптоэлектронных датчиков для наземного, подводного и воздушного обнаружения. В активе Thales и ракеты с лазерным наведением, а также корпорация разрабатывает передовые системы командования и управления огнем.

Thales поставляет радары (Ground Fire) для противовоздушной обороны SAMP/T NG. Этот радар имеет дальность до 400 км и панорамное покрытие. Вероятно, он также может быть интегрирован в FREYJA.

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Кроме того, Thales выступает интегратором системы управления огнем (система командования, контроля и управления огнем: ME-NG – модуль задействования следующего поколения), разработанной в партнерстве с MBDA.

Совместно с еще одной компанией из нашего перечня – Leonardo французская корпорация осваивает космическое направление: спутники связи, наблюдения, навигации.

Diehl Defence

Diehl Defence GmbH & Co. KG - ведущий немецкий производитель управляемых ракет и боеприпасов. Именно эта компания является производителем ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T. Также среди продуктов компании есть наземные системы ПВО IRIS-T SLM, IRIS-T SLS и их модификации.

В апреле этого года Diehl Defence подписал соглашение о сотрудничестве с Fire Point. Детали не разглашались, однако уже в июне стало известно, что речь идет о развертывании производства крылатых ракет FP-5 Flamingo в Германии. Также немецкая компания заявила о готовности предоставить украинскому производителю свою головку самонаведения для ракет.

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Saab

Шведский производитель авиационной, морской и наземной оборонной техники концерн Saab производит, в частности, истребители Gripen. В июне 2026 года был подписан контракт на производство 16 Gripen E для Украины. Также концерн имеет в своем активе подводные лодки 5-го поколения A26, переносные противотанковые комплексы NLAW, противодроновые решения и гидроакустические комплексы.

Из того, что шведский концерн может предоставить для реализации проекта противоракетного щита, следует обратить внимание на радары Giraffe, особенно Giraffe 75 и Giraffe Mk IV – мощные многофункциональные радары, обеспечивающие раннее обнаружение угроз, а также системы боевого управления.

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Kongsberg Defence & Aerospace

Норвежский производитель ракетных и ПВО-систем Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon/RTX (США) разработала систему ПВО NASAMS, которая стоит на вооружении более чем десятка стран. Также концерн производит ракету JSM, разработанную для интеграции с истребителями F-35.

Из открытых источников известно, что командные пункты FREYJA могут быть развернуты и на базе комплекса Kongsberg Fire Distribution Center.

Weibel

Глобальный специалист по доплеровским радарам - именно так характеризует себя датская компания Weibel. В их арсенале радары слежения X-band (серия XENTA) — обнаружение и классификация дронов, снарядов, ракет, вертолетов; радары XENTA-C для противодроновой защиты границ и критической инфраструктуры; GFTR - серия радаров подсветки и наведения. Потенциально в противоракетную систему может быть интегрирован радар Weibel GFTR-2100/48.

Leonardo

Итальянский концерн Leonardo имеет довольно большой портфель оборонной продукции: вертолеты, эксплуатируемые в более чем 130 странах, а также радары, пушки, боеприпасы, средства РЭБ и оптико-электронные системы. Развивает этот концерн и космическое направление, в частности в партнерстве с уже упомянутой компанией Thales.

MBDA

Многонациональная корпорация MBDA (Франция / Великобритания / Италия / Германия) является крупнейшим европейским производителем управляемых ракет. Именно на базе этого совместного предприятия производятся известные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Также в портфеле MBDA ракеты воздух-воздух: Meteor; зенитные ракеты Aster 15/30 (для SAMP/T), Mistral, CAMM, а также противокорабельные ракеты.

Eurosam

Совместное предприятие MBDA (66%) и Thales (33%), профильный производитель систем дальнобойной ПВО. Eurosam является разработчиком и производителем наземной системы ПВО SAMP/T и нового поколения SAMP/T NG, которую называют единственной европейской альтернативой американскому Patriot.

Примечательной особенностью является то, что системы противовоздушной обороны Eurosam базируются на модульной архитектуре со специфическими модулями или "строительными блоками", которые можно комбинировать для точной настройки каждой системы.

Safran

Французский Safran авиационно-оборонный концерн, лидер Европы в оптоэлектронике и навигации. Предприятие производит авиационные и ракетные двигатели — силовые установки для ракет MBDA (Mistral, SCALP и т.д.), имеет в своем активе новую противодроновую систему Land OmniGuard и оптико-электронные системы Euroflir, интегрированные с дронами Bayraktar TB2. Имеет производитель и собственный беспилотник – тактический разведывательный дрон Patroller.

БпЛА Patroller

Safran – один из мировых лидеров в GNSS-независимой инерциальной навигации. GEONYX система инерциальной навигации дает устойчивое наведение в условиях РЭБ и GPS-подавления. Производство этой системы после 2022 года выросло в семь раз.

Destinus

Совместное швейцарско-нидерландское предприятие, которое начинало как производитель в сфере гиперзвуковой авиации. На сегодняшний день производит, в частности, крылатые ракеты Ruta Block 2 с ИИ-наведением для работы в условиях отсутствия GPS, перехватчик дронов Hornet, линейку дронов Destinus D/E/G.

Как видим, каждая из этих компаний является мощным игроком на оборонном рынке. Привлечение таких гигантов позволит странам-партнерам развернуть противоракетную оборону, опираясь, в частности, и на уже имеющиеся в их арсенале мощности.