Saab подписал с Украиной соглашение о поставке 16 истребителей Gripen на сумму $2,54 млрд
Киев • УНН
Saab подписал контракт со Шведским управлением оборонного материального обеспечения на поставку 16 истребителей Gripen E для Украины. Стоимость заказа составляет около 2,54 млрд долларов, поставки запланированы на 2029-2030 годы.
Шведский производитель оборонной техники Saab во вторник подписал контракт на поставку 16 истребителей Gripen E в Украину на сумму около 2,54 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.
Детали
"Компания Saab подписала контракт со Шведским управлением по вопросам оборонного материального обеспечения (FMV) на поставку 16 истребителей Gripen E для Украины. Стоимость заказа составляет примерно 24,6 млрд шведских крон (2,54 миллиарда долларов), и он будет отражен в финансовой отчетности в третьем квартале 2026 года. Поставки Saab для FMV запланированы на 2029–2030 годы", - говорится в заявлении компании.
Сообщается, что помимо 16 истребителей Gripen E, контракт также предусматривает поставку запасных частей, сопутствующих товаров и оборудования.
"Я очень горжусь тем, что Швеция и компания Saab теперь могут обеспечить поставку Gripen E в Украину, предоставив истребитель мирового класса, который трансформирует боеспособность Воздушных сил Украины. Это значительно усилит противовоздушную оборону Украины и поможет обеспечить способность страны защищать свой народ и гарантировать свое будущее", - сказал президент и генеральный директор компании Saab Микаэль Йоханссон.
В компании отметили, что истребитель "Gripen" разработан для противодействия современным угрозам в сложных условиях. Оперативная гибкость и устойчивость позволяют осуществлять полеты с коротких взлетно-посадочных полос, временных взлетно-посадочных площадок или дорог, что обеспечивает возможность проведения рассредоточенных операций и высокую эксплуатационную готовность. Программная архитектура способствует постоянному обновлению и адаптации к меняющимся оперативным требованиям. Благодаря низким требованиям к техническому обслуживанию и быстрому восстановлению боеготовности "Gripen" обеспечивает современные и экономически эффективные истребительные возможности, а также прост в эксплуатации и обслуживании.
Напомним
Украина и Швеция подписали соглашение на закупку 16 истребителей Gripen E, поставки которых начнутся в начале 2029 года. Кроме того, в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции.