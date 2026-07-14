Украина первой получит новые усиленные франко-итальянские системы SAMP/T NG - Зеленский
Киев • УНН
Украина первой получит новые усиленные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления защиты уже в этом году.
Украина первой получит новые усиленные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные антибаллистические системы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН.
Детали
Зеленский заявил, что результатом переговоров с Эммануэлем Макроном и работы наших команд является важная договоренность между Украиной и Францией, реально лидерский шаг Франции в оборонном сотрудничестве с Украиной в интересах всей Европы.
Президент Украины определил ключевые пункты:
- Украина получает лицензии на производство очень серьезного оружия – ракет SCALP, бомб AASM и совместно с Италией также ракет Aster 30. Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA – нашей особой будущей силы;
- Украина первой получит новые усиленные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные антибаллистические системы. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года.
- Состоится и закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Уже в этом году должно начаться обучение наших пилотов и механиков во Франции. После этого четыре первых самолета Rafale будут переданы ВСУ.
Системно развиваем украинские боевые возможности. Спасибо, Эммануэль! Спасибо, Франция! Слава Украине!
Украина получит истребители Rafale в 2028-2029 годах, а также сможет производить ракеты для ЗРК и КАБы - Макрон13.07.26, 21:02 • 3184 просмотра
Напомним
Украина инициировала создание Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны, к которой официально присоединились девять европейских стран. Коалиция будет работать над созданием панъевропейского антибаллистического щита Freyja.