Украина получит истребители Rafale в 2028-2029 годах, а также сможет производить ракеты для ЗРК и КАБы - Макрон

Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики

Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции

Эксклюзив

Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля

Эксклюзив

Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве

Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента

Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской области

Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию

Эксклюзив

В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве

Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне