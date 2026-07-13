Украина получит истребители Rafale в 2028-2029 годах, а также сможет производить ракеты для ЗРК и КАБы - Макрон
Киев • УНН
Макрон сообщил о передаче Украине истребителей Rafale в 2028-2029 годах. Также Украина получила лицензии на производство ракет SCALP, Aster-30 и КАБов AASM Hammer.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит французские истребители Rafale в 2028-2029 годах, а также заявил, что Украина получила лицензии на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/Т, а также КАБов AASM Hammer, передает УНН.
Первые самолеты уже должны летать в украинском небе в 2028-2029 годах. Дополнительные радары, дополнительные ракеты. Еще мы также добавили лицензирование. Это Aster-30 для ЗРК SAMP/T, КАБов AASM Hammer и крылатых ракет SCALP
По его словам, такие решения усилят возможности Украины, а также позиции на фронте.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали декларации с Францией. Прежде всего речь идет о 100 самолетах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системах ПВО SAMP/T, радарах для систем ПВО, ракетах класса "воздух – воздух" и авиабомбах.