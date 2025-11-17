$42.040.02
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24427 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18810 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 16182 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19310 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15789 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25537 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41733 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34244 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 68430 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Не лише 100 літаків Rafale: Зеленський розповів, що Україна зможе придбати у Франції ППО, радари та ракети

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі декларації з Францією, що передбачає придбання 100 літаків Rafale F4 до 2035 року, систем ППО SAMP/T, радарів, ракет класу "повітря-повітря" та авіабомб. Також цього року розпочнуться спільні проєкти з виробництва дронів-перехоплювачів.

Не лише 100 літаків Rafale: Зеленський розповів, що Україна зможе придбати у Франції ППО, радари та ракети

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі декларації з Францією. Передусім йдеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря – повітря" та авіабомби, передає УНН.

Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби 

- повідомив Зеленський.

За його словами, також уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями: спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, Президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

На військово-повітряній базі у французькому місті Велізі-Віллакубле Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Антоніна Туманова

Політика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Dassault Rafale
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна