Не лише 100 літаків Rafale: Зеленський розповів, що Україна зможе придбати у Франції ППО, радари та ракети

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі декларації з Францією. Передусім йдеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря – повітря" та авіабомби, передає УНН.

Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби