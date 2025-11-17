Не лише 100 літаків Rafale: Зеленський розповів, що Україна зможе придбати у Франції ППО, радари та ракети
Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі декларації з Францією, що передбачає придбання 100 літаків Rafale F4 до 2035 року, систем ППО SAMP/T, радарів, ракет класу "повітря-повітря" та авіабомб. Також цього року розпочнуться спільні проєкти з виробництва дронів-перехоплювачів.
Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби
За його словами, також уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями: спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.
Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, Президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові
Нагадаємо
На військово-повітряній базі у французькому місті Велізі-Віллакубле Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.