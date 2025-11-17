Не только 100 самолетов Rafale: Зеленский рассказал, что Украина сможет приобрести у Франции ПВО, радары и ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали декларации с Францией. Прежде всего речь идет о 100 самолетах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP/T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух – воздух" и авиабомбы, передает УНН.

Сегодня особый момент, действительно исторический для обеих наций – Франции и Украины. Подписали вместе с Эмманюэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы - сообщил Зеленский.

По его словам, также уже в этом году начнутся совместные проекты между нашими оборонными отраслями: совместно будем производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, Президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу - резюмировал Зеленский.

Напомним

На военно-воздушной базе во французском городе Велизи-Виллакубле Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.