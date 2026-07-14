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Зеленский: Россия сможет бить баллистикой на расстояние 5000 километров

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Президент Зеленский заявил, что российские баллистические ракеты вскоре смогут достигать 5000 км. Он подчеркнул необходимость европейской системы ПРО и создания антибаллистического щита FREYJA.

Зеленский: Россия сможет бить баллистикой на расстояние 5000 километров
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российская баллистика сможет бить на расстояние до 5000 км. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV, передает УНН

Он отметил, что Россия уже имеет мощную баллистику. 

"Это правда, что Россия имеет очень мощные баллистические ракеты и что они имеют или вскоре будут иметь возможность запускать их на 5000 километров. Это лишь вопрос времени", – заявил Владимир Зеленский. 

Он добавил, что Россия уже имеет ракеты, которые могут достичь любого европейского города. 

"Вот почему Европе нужна собственная система противоракетной обороны. Она должна быть дешевле ракет Patriot и должна быть похожей", – добавил Зеленский.

По его словам, важно сосредоточиться на защите, именно поэтому Украина и инициировала создание антибаллистической системы FREYJA вместе с европейскими партнерами. Эта система должна защитить не только Украину, но и усилить имеющиеся у партнеров средства противовоздушной обороны, которых недостаточно. 

Напомним 

13 июля в Париже Владимир Зеленский и лидеры еще 9 европейских стран подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции. К коалиции присоединились лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. 

К разработке FREYJA от Украины будет привлечена украинская оборонная компания Fire Point, которая разработала ракету-перехватчик FP-7.х. Европейских партнеров будут представлять: Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Панъевропейский антибаллистический щит FREYJA сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь кроме ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда компонентов, которые могут предоставить европейские партнеры. Вместо этого Украина предоставит свою ракету-перехватчик баллистики, которая дешевле западных аналогов. 

Украинская ракета FP-7.х, как ранее сообщал сооснователь и главный конструктор Fire Point, уже прошла испытания и теперь необходимо интегрировать ее с другими компонентами системы.   

Как объяснял сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис  Штилерман, ключевое отличие проекта FREYJA – в независимости от внешнего контроля. По его словам, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

Юлия Мельник

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