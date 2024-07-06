В Украину доставлены ЗРК малой дальности Mistral и ракеты от Эстонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

"Подтверждено! Предоставленные Эстонией ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, доставлены в Украину. Продолжаем поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

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В июне Эстония объявляла о предоставлении Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности типа "Мистраль" и ракеты к ним.