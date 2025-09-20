В Естонії оприлюднили траєкторію польоту російських МіГ-31, що порушили її повітряний простір
Київ • УНН
Сили оборони Естонії опублікували карту польоту російських винищувачів МіГ-31, які 19 вересня без дозволу увійшли в повітряний простір країни на 12 хвилин. Літаки летіли зі сходу на захід, паралельно до естонського кордону, без планів польоту та з відключеними транспондерами.
Сили оборони Естонії опублікували карту з траєкторією польоту російських винищувачів МіГ-31, які увійшли в п'ятницю без дозволу на повітряний простір країни, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Видання зауважує, що 19 вересня російські винищувачі без дозволу увійшли до естонського повітряного простору в районі острова Вайнлоо і знаходилися там 12 хвилин. У літальних апаратів були відсутні плани польоту, а транспондери було відключено.
На карті видно, як літаки летіли зі сходу на захід, паралельно до естонського кордону.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.
Згодом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.
Низка лідерів союзних країн засудили дії росії. У п'ятницю прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що естонський уряд запросив консультації із союзниками щодо статті 4 НАТО.
У суботу порушення російського винищувача засудили також президент Франції Еммануель Макрон та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.