10:19 • 3814 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 11921 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 33653 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 43927 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 46611 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 39958 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 48067 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60616 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33673 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49269 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
В Естонії оприлюднили траєкторію польоту російських МіГ-31, що порушили її повітряний простір

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Сили оборони Естонії опублікували карту польоту російських винищувачів МіГ-31, які 19 вересня без дозволу увійшли в повітряний простір країни на 12 хвилин. Літаки летіли зі сходу на захід, паралельно до естонського кордону, без планів польоту та з відключеними транспондерами.

В Естонії оприлюднили траєкторію польоту російських МіГ-31, що порушили її повітряний простір

Сили оборони Естонії опублікували карту з траєкторією польоту російських винищувачів МіГ-31, які увійшли в п'ятницю без дозволу на повітряний простір країни, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що 19 вересня російські винищувачі без дозволу увійшли до естонського повітряного простору в районі острова Вайнлоо і знаходилися там 12 хвилин. У літальних апаратів були відсутні плани польоту, а транспондери було відключено.

На карті видно, як літаки летіли зі сходу на захід, паралельно до естонського кордону.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, повітряний простір Естонії було порушено російськими військовими літаками в п'ятницю.  

Згодом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Низка лідерів союзних країн засудили дії росії. У п'ятницю прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що естонський уряд запросив консультації із союзниками щодо статті 4 НАТО.

російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки: Зеленський про російські літаки в Естонії19.09.25, 21:28 • 3060 переглядiв

У суботу порушення російського винищувача засудили також президент Франції Еммануель Макрон та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Джон Гілі
Крістен Міхал
Збройні сили Естонії
Reuters
НАТО
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
МіГ-31
Естонія