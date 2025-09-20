В Естонії оприлюднили траєкторію польоту російських МіГ-31, що порушили її повітряний простір

Сили оборони Естонії опублікували карту польоту російських винищувачів МіГ-31, які 19 вересня без дозволу увійшли в повітряний простір країни на 12 хвилин. Літаки летіли зі сходу на захід, паралельно до естонського кордону, без планів польоту та з відключеними транспондерами.