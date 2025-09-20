В Эстонии обнародовали траекторию полета российских МиГ-31, нарушивших ее воздушное пространство
Силы обороны Эстонии опубликовали карту полета российских истребителей МиГ-31, которые 19 сентября без разрешения вошли в воздушное пространство страны на 12 минут. Самолеты летели с востока на запад, параллельно эстонской границе, без планов полета и с отключенными транспондерами.
Силы обороны Эстонии опубликовали карту с траекторией полета российских истребителей МиГ-31, которые вошли в пятницу без разрешения в воздушное пространство страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что 19 сентября российские истребители без разрешения вошли в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайнлоо и находились там 12 минут. У летательных аппаратов отсутствовали планы полета, а транспондеры были отключены.
На карте видно, как самолеты летели с востока на запад, параллельно эстонской границе.
Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.
Впоследствии Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.
Ряд лидеров союзных стран осудили действия россии. В пятницу премьер-министр Кристен Михал заявил, что эстонское правительство запросило консультации с союзниками по статье 4 НАТО.
В субботу нарушение российского истребителя осудили также президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Великобритании Джон Хили.