В Эстонии обнародовали траекторию полета российских МиГ-31, нарушивших ее воздушное пространство

Силы обороны Эстонии опубликовали карту полета российских истребителей МиГ-31, которые 19 сентября без разрешения вошли в воздушное пространство страны на 12 минут. Самолеты летели с востока на запад, параллельно эстонской границе, без планов полета и с отключенными транспондерами.