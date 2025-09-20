В Эстонии обнародовали траекторию полета российских МиГ-31, нарушивших ее воздушное пространство

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 3814 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 11921 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 33653 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 43927 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 46611 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 39958 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 48067 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60616 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33673 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 49270 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto20 сентября, 02:55 • 24818 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic20 сентября, 04:38 • 24027 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto20 сентября, 04:40 • 16746 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину20 сентября, 06:16 • 16101 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 19545 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 11921 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 33653 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 47032 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60616 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 49269 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Гэвин Ньюсом
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 48067 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 47032 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 22288 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 24923 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 27595 просмотра
Актуальное
Facebook
ТикТок
Бильд
Хранитель
Шахед-136

В Эстонии обнародовали траекторию полета российских МиГ-31, нарушивших ее воздушное пространство

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Силы обороны Эстонии опубликовали карту полета российских истребителей МиГ-31, которые 19 сентября без разрешения вошли в воздушное пространство страны на 12 минут. Самолеты летели с востока на запад, параллельно эстонской границе, без планов полета и с отключенными транспондерами.

В Эстонии обнародовали траекторию полета российских МиГ-31, нарушивших ее воздушное пространство

Силы обороны Эстонии опубликовали карту с траекторией полета российских истребителей МиГ-31, которые вошли в пятницу без разрешения в воздушное пространство страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что 19 сентября российские истребители без разрешения вошли в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайнлоо и находились там 12 минут. У летательных аппаратов отсутствовали планы полета, а транспондеры были отключены.

На карте видно, как самолеты летели с востока на запад, параллельно эстонской границе.

Напомним

Как сообщал УНН, воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами в пятницу.  

Впоследствии Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Ряд лидеров союзных стран осудили действия россии. В пятницу премьер-министр Кристен Михал заявил, что эстонское правительство запросило консультации с союзниками по статье 4 НАТО.

российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления: Зеленский о российских самолетах в Эстонии19.09.25, 21:28 • 3060 просмотров

В субботу нарушение российского истребителя осудили также президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Великобритании Джон Хили.

Антонина Туманова

Новости Мира
Джон Хили
Кристен Михаль
Силы обороны Эстонии
Reuters
НАТО
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
МиГ-31
Эстония