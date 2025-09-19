российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления: Зеленский о российских самолетах в Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, отметив, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО – на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии