российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления: Зеленский о российских самолетах в Эстонии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления, комментируя нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами. Он подчеркнул, что это системная российская кампания против Европы, НАТО и Запада, которая требует системного ответа.
Подробности
российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО – на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии
По его словам, это не случайность, а системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада, требующая системного ответа.
Необходимы сильные действия – как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны. россия должна испытывать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции. В то же время должны расти и потери россии в войне, чего можно добиться благодаря сильной украинской армии
Напомним
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства Эстонии, которое произошло 19 сентября.