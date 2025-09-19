российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления: Зеленский о российских самолетах в Эстонии

$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 16022 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня19 сентября, 10:27 • 24339 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 13248 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 6728 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 13538 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 13670 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 24734 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 26644 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 56157 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 62385 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 12922 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 13670 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 6890 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 13327 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 16103 просмотра
МиГ-31
ТикТок
СВИФТ
BM-30 Smerch
Spotify

российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления: Зеленский о российских самолетах в Эстонии

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления, комментируя нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами. Он подчеркнул, что это системная российская кампания против Европы, НАТО и Запада, которая требует системного ответа.

российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления: Зеленский о российских самолетах в Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолетами, отметив, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО – на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии

- написал Зеленский.

По его словам, это не случайность, а системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада, требующая системного ответа.

Необходимы сильные действия – как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны. россия должна испытывать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции. В то же время должны расти и потери россии в войне, чего можно добиться благодаря сильной украинской армии

- добавил Зеленский.

Напомним

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства Эстонии, которое произошло 19 сентября.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Румыния
Владимир Зеленский
Эстония
Молдова
Польша