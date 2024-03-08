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росіяни збільшують інтенсивність бойових дій в Україні - розвідка Естонії

Київ • УНН

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Російські окупаційні війська в Україні збільшили темпи своїх операцій, але не змогли досягти конкретних оперативно-тактичних цілей, досягнувши лише незначних успіхів у Луганській та Донецькій областях.

росіяни збільшують інтенсивність бойових дій в Україні - розвідка Естонії

Окупаційні війська рф в Україні намагаються наростити темп своїх операцій, але досі їм не вдалось досягнути конкретних оперативно-тактичних цілей. Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR, пише УНН.

Деталі 

За його словами, досі активність російських сил поступово знижувалась, але за останній тиждень знову почала набирати обертів – особливо це стосується сухопутних військ.

Головним чином рф зосередила свою увагу на виявленні можливих слабких місць в обороні України, насамперед на Луганському (Куп'янськ – Кремінна – Сватове) та Донецькому (Бахмут і Авдіївка) напрямках.

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Зазначається, що у Куп'янському районі рф, ймовірно, прагне отримати контроль над ділянкою річки Оскіл та ділянкою річки Жеребець у напрямку Лимана.

Хоча Збройні сили російської федерації зберігають ініціативу на всій лінії фронту, просування рф у бік Луганська за тиждень було дуже незначним, і росія не вийшла на вищезгадані річкові рубежі

 - сказав керівник Розвідувального центру.

Водночас на Донеччині окупанти досягли невеликих успіхів на заході та південному заході

Доповнення 

Щодо півдня України, то там, за словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, активність бойових дій була нижчою.

Зазначається, що окупанти продовжують спроби просунутись у напрямку Роботиного та Вербового, а на лівому березі Дніпра українські сили продовжують утримувати встановлені там плацдарми та протистояти атакам російських сил.

Нагадаємо

Еачальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій запевнив, що Роботине в Запорізькій області перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Сили оборони Естонії
Дніпро
Авдіївка
Лиман, Україна
Збройні сили України
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