росіяни збільшують інтенсивність бойових дій в Україні - розвідка Естонії
Київ • УНН
Російські окупаційні війська в Україні збільшили темпи своїх операцій, але не змогли досягти конкретних оперативно-тактичних цілей, досягнувши лише незначних успіхів у Луганській та Донецькій областях.
Окупаційні війська рф в Україні намагаються наростити темп своїх операцій, але досі їм не вдалось досягнути конкретних оперативно-тактичних цілей. Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR, пише УНН.
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За його словами, досі активність російських сил поступово знижувалась, але за останній тиждень знову почала набирати обертів – особливо це стосується сухопутних військ.
Головним чином рф зосередила свою увагу на виявленні можливих слабких місць в обороні України, насамперед на Луганському (Куп'янськ – Кремінна – Сватове) та Донецькому (Бахмут і Авдіївка) напрямках.
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Зазначається, що у Куп'янському районі рф, ймовірно, прагне отримати контроль над ділянкою річки Оскіл та ділянкою річки Жеребець у напрямку Лимана.
Хоча Збройні сили російської федерації зберігають ініціативу на всій лінії фронту, просування рф у бік Луганська за тиждень було дуже незначним, і росія не вийшла на вищезгадані річкові рубежі
Водночас на Донеччині окупанти досягли невеликих успіхів на заході та південному заході
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Щодо півдня України, то там, за словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, активність бойових дій була нижчою.
Зазначається, що окупанти продовжують спроби просунутись у напрямку Роботиного та Вербового, а на лівому березі Дніпра українські сили продовжують утримувати встановлені там плацдарми та протистояти атакам російських сил.
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